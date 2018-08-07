24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:40
|13:38
|17:16
|20:27
|21:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يغري "نجوم هوليود" بدعم الأعمال السينمائية الأجنبية
- محمد بوسعيد
- عبد الرحيم شيخي
- مع مراد البوريقي بكندا
- "النادي الجرّاري" يفتح أبوابه أمام عشّاق الفكر والثقافة منذ 1930
أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة تخيم على العلاقات بين السعودية وكندا (5.00)
العُطلة والعيد والمدرسة.. حبل المصاريف يلتف حول عنق المغاربة (5.00)
- بنكيران للملك محمد السادس: ما ينقصك هو الرجال المخلصون - (174)
- المحكمة الابتدائية بتزنيت تُغرم "طبيب الفقراء" 3 ملايين سنتيم - (161)
- بنكيران: الملكية والتبنديق - (114)
- أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة تخيم على العلاقات بين السعودية وكندا - (71)
- العُطلة والعيد والمدرسة.. حبل المصاريف يلتف حول عنق المغاربة - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف حامل سيف وحبوب "القرقوبي" في الدروة
تمكّنت عناصر الدرك الملكي بمركز الدروة، مدعومة بأفراد من المركز القضائي ببرشيد، في إطار دورية مشتركة،من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما كان مسلحا بسيف وفي حالة غير طبيعية.
واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه كان على متن درّاجة نارية ومسلّحا بسيف كبير الحجم، ليتم حجزهما بعد محاصرته وإلقاء القبض عليه؛ وأثناء إجراء التفتيش الاحترازيّ، عثرت عناصر الدرك على ما يقارب 36 قرصا مهلوسا بحوزته.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية قامت بتنقيط المشتبه فيه على الناظم الآلي، ليتبيّن أنه ينحدر من الدار البيضاء، ومن ذوي السوابق القضائية؛ وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامّة المختصة، في انتظار عرضه على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه.