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الرئيسية | حوادث | إيقاف حامل سيف وحبوب "القرقوبي" في الدروة

إيقاف حامل سيف وحبوب "القرقوبي" في الدروة

إيقاف حامل سيف وحبوب "القرقوبي" في الدروة
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:08

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بمركز الدروة، مدعومة بأفراد من المركز القضائي ببرشيد، في إطار دورية مشتركة،من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما كان مسلحا بسيف وفي حالة غير طبيعية.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه كان على متن درّاجة نارية ومسلّحا بسيف كبير الحجم، ليتم حجزهما بعد محاصرته وإلقاء القبض عليه؛ وأثناء إجراء التفتيش الاحترازيّ، عثرت عناصر الدرك على ما يقارب 36 قرصا مهلوسا بحوزته.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية قامت بتنقيط المشتبه فيه على الناظم الآلي، ليتبيّن أنه ينحدر من الدار البيضاء، ومن ذوي السوابق القضائية؛ وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامّة المختصة، في انتظار عرضه على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه.

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