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الرئيسية | حوادث | السيطرة على حريق بمقر ولاية الأمن في مكناس‎

السيطرة على حريق بمقر ولاية الأمن في مكناس‎

السيطرة على حريق بمقر ولاية الأمن في مكناس‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 غشت 2018 - 18:17

شب حريق بمقر ولاية أمن مكناس، زوال اليوم الاثنين، تمت معاينته في بدايته، ليتم إخماده من طرف العناصر الوقائية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أكد أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الأمر يتعلق بحريق عرضي شب في جزء من تمديدات الأسلاك الكهربائية والهاتفية؛ وذلك لأسباب يرجح أن لها علاقة بتماس كهربائي، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية التي أشعرت في الحين تدخلت وتمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية جانبية.

وأشار البلاغ إلى أنه فور إنذارها ببداية الحريق، نفذت مصالح الأمن بروتوكول إدارة الأزمات المعتمدة في هذه الحالة؛ وذلك من خلال إخلاء البناية في ظرف وجيز، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن وسلامة مرافق البناية ومحتوياتها.

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1 - Lotfi الاثنين 06 غشت 2018 - 18:46
وفاة ثلاتة أفراد من عناصر المياه والغابات إثر انقلاب العربة التي كانت تحملهم لحظة انتقالهم للسيطرة على حريق شب بالغابة المجاورة لمدينة جرادة الحادث وقع الساعة 14h50 على الطريق الجهوية الرابطة بين جرادة والعيون الشرقية بمنطقة مطروح
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