السيطرة على حريق بمقر ولاية الأمن في مكناس‎

هسبريس من الرباط

شب حريق بمقر ولاية أمن مكناس، زوال اليوم الاثنين، تمت معاينته في بدايته، ليتم إخماده من طرف العناصر الوقائية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أكد أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الأمر يتعلق بحريق عرضي شب في جزء من تمديدات الأسلاك الكهربائية والهاتفية؛ وذلك لأسباب يرجح أن لها علاقة بتماس كهربائي، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية التي أشعرت في الحين تدخلت وتمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية جانبية.

وأشار البلاغ إلى أنه فور إنذارها ببداية الحريق، نفذت مصالح الأمن بروتوكول إدارة الأزمات المعتمدة في هذه الحالة؛ وذلك من خلال إخلاء البناية في ظرف وجيز، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن وسلامة مرافق البناية ومحتوياتها.