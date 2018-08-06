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الرئيسية | حوادث | حكم قضائي يحرق جثمان مغربي مسلم في فرنسا

حكم قضائي يحرق جثمان مغربي مسلم في فرنسا

حكم قضائي يحرق جثمان مغربي مسلم في فرنسا
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 غشت 2018 - 21:05

شهدت مدينة ليموج الفرنسية، اليوم الاثنين، حرق جثة المهاجر المغربي حسن النبيري، المتزوج بفرنسية، والذي توفي قبل أيام بعد تعرضه للسعة حشرة سامة.

وتمت العملية بعد حكم قضائي نهائي، صدر الخميس الماضي، بتسليم جثة الهالك لزوجته الفرنسية المسيحية قصد إحراقها.

وكانت عائلة الراحل راسلت الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، ومسؤولين في الحكومة المغربية، قصد التدخل لمنع إحراق جثة ابنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - salah kamal الاثنين 06 غشت 2018 - 21:16
أينه السيد الوزير مصطفى الخلفي الذي كان يتشدق بكون الدولة المغربية لن تسمح بحرق إبن من أبناء وطنه.....فينك آآآلخلفي فينك.
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2 - A AMSTERDAM الاثنين 06 غشت 2018 - 21:18
لاحول ولاقوة الا بالله ,اللهم ارحمه واغفر له,حتى لهاد الدرجة بنادم مسلم ماعندو قيمة اهو حي عاد احسو بيه اهو ميت ,اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
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3 - Nokia الاثنين 06 غشت 2018 - 21:20
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

خبر حزين

الله يصبر اهله
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