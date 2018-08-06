24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/08/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:39
|13:38
|17:17
|20:28
|21:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- المغرب يغري "نجوم هوليود" بدعم الأعمال السينمائية الأجنبية
- خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109
- محمد بوسعيد
- عبد الرحيم شيخي
- أحفاد ناس الغيوان بكندا
حركة التوحيد والإصلاح تُخلي مكتبها من سياسيي "العدالة والتنمية" (5.00)
العُطلة والعيد والمدرسة.. حبل المصاريف يلتف حول عنق المغاربة (5.00)
- بنكيران للملك محمد السادس: ما ينقصك هو الرجال المخلصون - (158)
- المحكمة الابتدائية بتزنيت تُغرم "طبيب الفقراء" 3 ملايين سنتيم - (155)
- بنكيران: الملكية والتبنديق - (103)
- الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء - (87)
- أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة تخيم على العلاقات بين السعودية وكندا - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حكم قضائي يحرق جثمان مغربي مسلم في فرنسا
الاثنين 06 غشت 2018 - 21:05
شهدت مدينة ليموج الفرنسية، اليوم الاثنين، حرق جثة المهاجر المغربي حسن النبيري، المتزوج بفرنسية، والذي توفي قبل أيام بعد تعرضه للسعة حشرة سامة.
وتمت العملية بعد حكم قضائي نهائي، صدر الخميس الماضي، بتسليم جثة الهالك لزوجته الفرنسية المسيحية قصد إحراقها.
وكانت عائلة الراحل راسلت الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، ومسؤولين في الحكومة المغربية، قصد التدخل لمنع إحراق جثة ابنها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - salah kamal الاثنين 06 غشت 2018 - 21:16
أينه السيد الوزير مصطفى الخلفي الذي كان يتشدق بكون الدولة المغربية لن تسمح بحرق إبن من أبناء وطنه.....فينك آآآلخلفي فينك.
2 - A AMSTERDAM الاثنين 06 غشت 2018 - 21:18
لاحول ولاقوة الا بالله ,اللهم ارحمه واغفر له,حتى لهاد الدرجة بنادم مسلم ماعندو قيمة اهو حي عاد احسو بيه اهو ميت ,اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
3 - Nokia الاثنين 06 غشت 2018 - 21:20
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خبر حزين
الله يصبر اهله
خبر حزين
الله يصبر اهله
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3