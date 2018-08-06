حكم قضائي يحرق جثمان مغربي مسلم في فرنسا

هسبريس من الرباط

شهدت مدينة ليموج الفرنسية، اليوم الاثنين، حرق جثة المهاجر المغربي حسن النبيري، المتزوج بفرنسية، والذي توفي قبل أيام بعد تعرضه للسعة حشرة سامة.

وتمت العملية بعد حكم قضائي نهائي، صدر الخميس الماضي، بتسليم جثة الهالك لزوجته الفرنسية المسيحية قصد إحراقها.

وكانت عائلة الراحل راسلت الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، ومسؤولين في الحكومة المغربية، قصد التدخل لمنع إحراق جثة ابنها.