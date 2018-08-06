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كُتّاب وآراء
حادث مروري يقتل 12 عاملا فلاحيا في إيطاليا
لقي 12 عاملا مهاجرا كانوا يشتغلون في القطاع الفلاحي بإيطاليا مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء اصطدام عربة كبيرة كانت تقلهم بشاحنة تحمل الطماطم في جنوب إيطاليا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا، وجميعهم أجانب، كانوا عائدين من العمل في ضيعات فلاحية عندما وقع الحادث الناجم عن اصطدام قوي بين العربة والشاحنة.
وفي حادث مماثل، قتل أربعة عمال فلاحيين أفارقة وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة الخطورة إثر اصطدام سيارة كبيرة كانت تقلهم بشاحنة محملة بالطماطم، يوم السبت الماضي، بالقرب من أسكولي ساتريانو في فودغا.
يذكر أن الحادثين وقعا في فودجا بإقليم بوليا، جنوب إيطاليا، حيث يشتغل الآلاف من العمال الفلاحيين الأفارقة والبلغاريين والبولنديين والرومانيين خلال موسم الصيف في جني الطماطم.