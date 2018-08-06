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كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل بالعطاوية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي العطاوية، اليوم الاثنين في إقليم قلعة السراغنة، من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل، بعد توقف ثلاثة أشخاص يتعاطون للنشاط المذكور.
وجاء توقيف الأضناء بعد تلقي مصالح الدرك الملكي مجموعة من الشكايات بخصوص سرقة منازل مجموعة من المواطنين بمختلف أحياء بلدية العطاوية، لتجري مباشرة التحريات الأولية في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما بقي البحث جاريا في حق باقي أفراد الشبكة، بعد تحديد هوياتهم.
الموقوفون، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و19 سنة، تم اقتيادهم إلى مخفر الدرك لتعميق البحث معهم، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.