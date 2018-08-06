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الرئيسية | حوادث | طائرتان تحاولان إخماد حريق غابوي ناحية وزان

طائرتان تحاولان إخماد حريق غابوي ناحية وزان

طائرتان تحاولان إخماد حريق غابوي ناحية وزان
أيوب صدور من وزان
الاثنين 06 غشت 2018 - 20:10

تتواصل جهود عناصر فرق التدخل لإخماد حريق مهول اندلع، اليوم الاثنين، على مستوى منطقة غابوية تابعة لجماعة مقريصات بإقليم وزان، وتحديدا بدواري باب الجبح والسحانة، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

ووفق مصادر هسبريس فإن الحريق، الذي اندلع حوالي الخامسة بعد الزوال، أتى على مساحة كبيرة من المساحة الغابوية المزروعة ومكونات الغابة التي تتشكل أساسا من شجر العرعار وأعشاب متنوعة، مشيرة إلى أن المنطقة معروفة بتضاريسها الصعبة ورياح الشرقي وموجة حر شديدة تزيد من صعوبة السيطرة على ألسنة اللهب.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحريق استنفر السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات ومكافحة التصحر ومتطوعين قصد إخماد النار، مدعومين بوسائل تقنية أرضية وطائرتين للحد من الخسائر؛ في حين يشكل الحريق المسجل اليوم الرابع من نوعه بالجماعة المذكورة.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الجهود الميدانية متواصلة، حتى كتابة هذه الأسطر، للحد من انتشار النار التي أتت على مساحات مهمة من مكونات الغابة؛ بينما تنهج مديرية المياه والغابات ومكافحة التصحر بإقليم وزان سياسة الانغلاق دون تنوير الرأي العام وتقديم معلومات بخصوص الحريق وإعلان المساحة المحروقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدو الاثنين 06 غشت 2018 - 20:21
المياه و الغابات لا تعطي المعلومات حتى تكون دقيقة في المساحة و الخسائر اما اثناء الاخماد يكون همهم التخطيط و المساعدة مع كل المتدخلين لعملية الاخماد و ليكن في علمكم انه قد توفي ثلاث عناصر للمياه و الغابات في حريق جرادة الان و هدا ليس صمت .... تحياتي
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4
2 - عبدو الاثنين 06 غشت 2018 - 20:25
لقد تم اخماد الحريق كليا في هده الثناء
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