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الرئيسية | حوادث | "فيضان فجائي" يطلق صفارات الإنذار بـ"أوريكا"

"فيضان فجائي" يطلق صفارات الإنذار بـ"أوريكا"

"فيضان فجائي" يطلق صفارات الإنذار بـ"أوريكا"
هسبريس من مراكش
الاثنين 06 غشت 2018 - 23:00

خلّف فيضان قوي ضرب منطقة أوريكا الجبلية نواحي مدينة مراكش، اليوم الاثنين، خسائر مادية كبيرة بعدد من المحلات والمطاعم الموجودة على ضفاف الوادي، دون أن تسفر عن خسائر في الأرواح، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة في ظرف وجيز.

وتسبب فيضان وادي أوريكا في انجراف التربة من "منطقة والماس" في اتجاه منطقة "سيتي فاطمة" بين جبال الحيز الجغرافي نفسه.

منطقة أوريكا الجبلية، التي تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 60 كيلومترا، عاشت حالة استنفار قصوى بعد إطلاق صفارات الإنذار، لإشعار زوار المنطقة من أجل أخذ الحيطة والحذر من مياه الوادي.

السيول القوية أعادت ذاكرة سكان المنطقة إلى فاجعة صيف 1995، عندما شهدت المنطقة فيضانات أودت بحياة المئات من زوار المنطقة، المغاربة والأجانب، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للمنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن الدجايجي الاثنين 06 غشت 2018 - 23:12
المهم هو أن لا يخلف الفيضان أرواح..
يمشيو الفلوس تجي فلوس..
يمشي مطعم يجي مطعم..
الأهم أن لا تسقط الأرواح لأن هذا المواطنين في هذا البلد لا قيمة لديهم عند من يحكمه..
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26
2 - مراكشي الاثنين 06 غشت 2018 - 23:17
على ما اظن ان منطقة ستي فاطمة هي من تصب في والماس و العكس .. نسال الله ااسلامة للجميع
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18
3 - ازدو اغكمي طنجة الاثنين 06 غشت 2018 - 23:24
نسأل الله اللطف بالعباد والبلاد
الإنسان هو من يتسبب في هلاكه فلا يمكن لوادي او اي مجرا مياه أن يتخلى عن طريق سلوكه مهما طال الزمان لابد أن يعود إليه يوما
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9
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