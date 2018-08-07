24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار (5.00)

  2. "التوحيد والإصلاح" تفصل الدعوي عن السياسي (5.00)

  3. العُطلة والعيد والمدرسة.. حبل المصاريف يلتف حول عنق المغاربة‎ (5.00)

  4. قتيلان وجريحان في حادثتين بسطات وبرشيد (5.00)

  5. إسعافات أولية .. 10 نصائح لإنقاذ الأطفال عند التعرض للخطر (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيلان وجريحان في حادثتين بسطات وبرشيد

قتيلان وجريحان في حادثتين بسطات وبرشيد

قتيلان وجريحان في حادثتين بسطات وبرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 06 غشت 2018 - 22:59

لقي شخصان مصرعهما نتيجة حادثتي سير متفرّقتين، اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش؛ في حين أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الحادثة الأولى، التي وقعت على مستوى دوار أولاد القايد موسى التابع لجماعة خميس سيدي رحال الشاوية قيادة أولاد بوزيري ناحية سطات، أدت إلى وفاة شخص ينحدر من منطقة أولاد بوزيري، بعدما كان على متن درّاجة نارية، حيث صدمته سيارة خفيفة كانت قادمة من الاتجاه الآخر، في حين أصيب سائق السيارة بجروح خفيفة.

وفي السياق ذاته، أدى اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة من النوع الكبير على مستوى منطقة الدروة إقليم برشيد إلى وفاة سائق السيارة، في الوقت الذي أصيب سائق الشاحنة بجروح خفيفة.

الحادثتان استدعتا انتقال كل من درك برشيد ومشرع بن عبّو بسطات وممثلين عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، حيث جرى نقل الجريحين إلى مستعجلات كل سطات وبرشيد وتلقيا الإسعافات الأولية، في انتظار الاستماع إليهما في محاضر رسمية، لتحديد المسؤوليات في الحادثتين، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كفى * بركات * Assez الاثنين 06 غشت 2018 - 23:14
"أدى اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة من النوع الكبير على مستوى منطقة الدروة إقليم برشيد إلى وفاة سائق السيارة، في الوقت الذي أصيب سائق الشاحنة بجروح خفيفة."
ها العار أصحاب الكميووات تكايسو شويا على عباد الله راه إلا كنتو نتوما محميين فلخرين صحاب الدراجات و السيارات ليسو محميين مثلكم. وسترملون نساءا و تتيمون أطفالا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - مواطن الاثنين 06 غشت 2018 - 23:33
اللهم ارحم الموتى واجعلهم من الشهداء وارزق دويهم الصبر يا أرحم الراحمين، فيما يخص هذه الطريق بالخصوص فدائما هناك حوادث متكررة خطيرة ومميتة،ما يدل على ان هناك خلل ما يسدعي من المسؤلين التدخل للتحليل،ووضع الأصبع على الخلل لتفادي الكوارث التي تحدث يوميا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Hassan Sima الاثنين 06 غشت 2018 - 23:39
ملخص گل هـذه الحوادث عدم الإنتباه في السياقة لو گانت لذيهـم رؤية جيدة وتقدير سرعة التقابل وعدة أمور أخرى لتجنبوهـا الله إرحمهـم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.