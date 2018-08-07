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كُتّاب وآراء
قتيلان وجريحان في حادثتين بسطات وبرشيد
لقي شخصان مصرعهما نتيجة حادثتي سير متفرّقتين، اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش؛ في حين أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الحادثة الأولى، التي وقعت على مستوى دوار أولاد القايد موسى التابع لجماعة خميس سيدي رحال الشاوية قيادة أولاد بوزيري ناحية سطات، أدت إلى وفاة شخص ينحدر من منطقة أولاد بوزيري، بعدما كان على متن درّاجة نارية، حيث صدمته سيارة خفيفة كانت قادمة من الاتجاه الآخر، في حين أصيب سائق السيارة بجروح خفيفة.
وفي السياق ذاته، أدى اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة من النوع الكبير على مستوى منطقة الدروة إقليم برشيد إلى وفاة سائق السيارة، في الوقت الذي أصيب سائق الشاحنة بجروح خفيفة.
الحادثتان استدعتا انتقال كل من درك برشيد ومشرع بن عبّو بسطات وممثلين عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، حيث جرى نقل الجريحين إلى مستعجلات كل سطات وبرشيد وتلقيا الإسعافات الأولية، في انتظار الاستماع إليهما في محاضر رسمية، لتحديد المسؤوليات في الحادثتين، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات.
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تعليقات الزوّار (3)
ها العار أصحاب الكميووات تكايسو شويا على عباد الله راه إلا كنتو نتوما محميين فلخرين صحاب الدراجات و السيارات ليسو محميين مثلكم. وسترملون نساءا و تتيمون أطفالا.