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كُتّاب وآراء
سقوط مبحوثا عنه بين أيدي الدركيين في الكارة
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالكارة وأفراد من المركز القضائي، تحت إشراف القائد الإقليمي ببرشيد، أحد المشتبه فيهم بترويجه المخدرات، من ذوي السوابق القضائية وموضوع مذكرات بحث وطنية.
النيابة العامة المختصة ببرشيد أعطت أمرها إلى عناصر الضابطة القضائية بمداهمة منزل المشتبه فيه بالنفوذ الترابي للكارة، ما أسفر عن إيقافه وحجز ما يفوق 600 قنينة خمر متنوّعة وكيلوغرامين من مخدري الشيرا والكيف.
عناصر الدرك اقتادت المشتبه فيه إلى مركز الدرك التابع لسرية برشيد، حيث جرى الاستماع إليه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار انتظار عرضه على وكيل الملك في برشيد.