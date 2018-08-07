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كُتّاب وآراء
رشوة بـ50 درهما ترسل طبيبا مغربيا إلى السجن
أحيل طبيب يمارس مهامه بالمستشفى المدني بالقصر الكبير على السجن المحلي، بعدما تقررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي من أجل الارتشاء.
وكان الطبيب الموقوف قد تم ضبطه متلبسا، من طرف عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، بتلقي رشوة من أحد الفاعلين الجمعويين نظير شهادة طبية.
المشتكي توجه إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير من أجل الحصول على شهادة طبية، مخبرا الطبيب "م . أ" بأنه طالب جامعي ويريد الإدلاء بالشهادة الطبية لاجتياز إحدى المباريات، لكن الطبيب طالبه بخمسين درهما مقابل تمكينه من الوثيقة المطلوبة.
الفاعل الجمعوي طلب من الطبيب مهلة لتدبر المبلغ المالي، قبل أن يغادر المستشفى ويبادر إلى الاتصال بالرقم الأخضر، ليتم التنسيق بين وكيل الملك ورجال الشرطة الذين نصبوا كمينا للطبيب الذي ضبط متلبسا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
لي يشد الملايير رشوة مواطن صالح
لو كان اي واحد يشد الرشوة كلشي يدخل الحبس يبقاو غي المواطنين
طبيب و 50 درهم
دركي و 50 درهم
شرطي و 50 درهم
وكأننا في بيت دعارة
موظف = بغي