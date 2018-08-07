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الرئيسية | حوادث | رشوة بـ50 درهما ترسل طبيبا مغربيا إلى السجن

رشوة بـ50 درهما ترسل طبيبا مغربيا إلى السجن

رشوة بـ50 درهما ترسل طبيبا مغربيا إلى السجن
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:35

أحيل طبيب يمارس مهامه بالمستشفى المدني بالقصر الكبير على السجن المحلي، بعدما تقررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي من أجل الارتشاء.

وكان الطبيب الموقوف قد تم ضبطه متلبسا، من طرف عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، بتلقي رشوة من أحد الفاعلين الجمعويين نظير شهادة طبية.

المشتكي توجه إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير من أجل الحصول على شهادة طبية، مخبرا الطبيب "م . أ" بأنه طالب جامعي ويريد الإدلاء بالشهادة الطبية لاجتياز إحدى المباريات، لكن الطبيب طالبه بخمسين درهما مقابل تمكينه من الوثيقة المطلوبة.

الفاعل الجمعوي طلب من الطبيب مهلة لتدبر المبلغ المالي، قبل أن يغادر المستشفى ويبادر إلى الاتصال بالرقم الأخضر، ليتم التنسيق بين وكيل الملك ورجال الشرطة الذين نصبوا كمينا للطبيب الذي ضبط متلبسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ifrany الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:50
ينصر ديينك، العز والنصر والله يكثر من امثالك لتطهير البلد من الجراثيم.
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2 - عطات ريحت هاد البلاد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:50
العفو من هاد الحال خنازت الكدرة
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3 - mohamed chariai الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:51
لي يشد درهم يمشي للحبس
لي يشد الملايير رشوة مواطن صالح
لو كان اي واحد يشد الرشوة كلشي يدخل الحبس يبقاو غي المواطنين
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4 - عبد الحكيم الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:51
حسبي ألله ونعم الوكيل
طبيب و 50 درهم
دركي و 50 درهم
شرطي و 50 درهم
وكأننا في بيت دعارة
موظف = بغي
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0
5 - oujda الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:51
qu est ce que vous attendez,,,qu on vous applaudisse?????c est bien mais il faut voir les gros ventre qui tiennent les millions et les milliards,,,,,,arrêtez ce massacre,, المغرب على شفى حفرة
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6 - محسن الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:53
شفتي البسالة ما دير خير مايجرا باس.لهلا يجعل مو يدوز داك الإمتحان. سيد طبيب وعندو عائلة وولاد يجي برهوش باسل يخرج عليه. زعما الدسارة صافي
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7 - طنجاوي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:55
50 درهم مشى نالحبس ولي دا الملاير كيمشي بسلام
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8 - chrif tiznit الثلاثاء 07 غشت 2018 - 11:56
لا غير خليه ياك بغيتوا غير رشوة و كتحرب ناس المعقولين بحال الذكتور المهذي الشافعي لي تيحرب لوبي الفساد في مستشفى العار لحسن الاول بيتزنيت وحكمتوا عليه ب 30 الف درهم علاش لان حرب الفاسد المفسدين. دولة الفاسدة.
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