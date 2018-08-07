رشوة بـ50 درهما ترسل طبيبا مغربيا إلى السجن

هسبريس من القصر الكبير

أحيل طبيب يمارس مهامه بالمستشفى المدني بالقصر الكبير على السجن المحلي، بعدما تقررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي من أجل الارتشاء.

وكان الطبيب الموقوف قد تم ضبطه متلبسا، من طرف عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، بتلقي رشوة من أحد الفاعلين الجمعويين نظير شهادة طبية.

المشتكي توجه إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير من أجل الحصول على شهادة طبية، مخبرا الطبيب "م . أ" بأنه طالب جامعي ويريد الإدلاء بالشهادة الطبية لاجتياز إحدى المباريات، لكن الطبيب طالبه بخمسين درهما مقابل تمكينه من الوثيقة المطلوبة.

الفاعل الجمعوي طلب من الطبيب مهلة لتدبر المبلغ المالي، قبل أن يغادر المستشفى ويبادر إلى الاتصال بالرقم الأخضر، ليتم التنسيق بين وكيل الملك ورجال الشرطة الذين نصبوا كمينا للطبيب الذي ضبط متلبسا.