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إسبانيا تعتقل مغربيا بشبهة الانتماء لـ"داعش"
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 15:37
تمكنت الشرطة الإسبانية من توقيف مواطن مغربي بمدينة فيتوريا للاشتباه في انتمائه لتنظيم لـ"داعش"، حيث باشرت عملية تفتيش بمنزله.
بيان لوزارة الداخلية الإسبانية قال إن الموقوف كان يُعرف بمشاركاته في الأوساط الراديكالية ذات النزعة الجهادية في أليخيثيراس حيث يقطن.
وقد كان المشتبه فيه يتواصل مع شخص آخر اعتقل في أواخر 2017 في المغرب، عبر الشبكات الاجتماعية والمنصات الافتراضية، بهدف تنفيذ اعتداءات على أماكن محددة.