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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤجل محاكمة متهم باقتراف جرائم جنسية

القضاء يؤجل محاكمة متهم باقتراف جرائم جنسية

القضاء يؤجل محاكمة متهم باقتراف جرائم جنسية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 08 غشت 2018 - 06:55

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من جديد، محاكمة مهاجر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تتابعه النيابة العامة بهتك عرض قاصرين بجماعة امزوضة بإقليم شيشاوة، إلى السادس من شهر شتنبر المقبل.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة الحكم عللت تأجيلها باستدعاء الضحية الثانية التي لم تحضر بعد، مضيفة أن "طلب محامي المتهم بمتابعة موكله في حالة سراح مؤقت رفض من طرف رئيس الجلسة".

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهم، الذي ينحدر من دوار الغريبي بمزوضة، ويبلغ من العمر 36 سنة، على قاضي التحقيق، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق في قضية هتك عرض قاصرين وتصوير أفلام إباحية لهما داخل غرفة مجهزة بأحدث تقنيات ومعدات التصوير بمحل سكنه. وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى 14 مارس الماضي، عندما تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط من اعتقال مهاجر مغربي بالديار الأمريكية بتهمة هتك عرض قاصرين بإحدى دواوير جماعة مزوضة، وتوثيق تفاصيل ممارسة الجنس معهما بواسطة "كاميرا فيديو" مثبتة بغرفة نوم، إلى جانب شاشة تلفاز عملاقة خصصها لمشاهدة الأفلام الإباحية، وترجمة الوضعيات الجنسية المشاهدة إلى ممارسة مباشرة معهما.

جدير بالذكر أن كشف هذه العملية جاء بعد توصل مصالح الدرك الملكي لمجاط بقرص مدمج يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالحياء العام للمهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرين، كل واحدة منهما على حدة. بينما الظنين كشف للضابطة القضائية أن محتوى الممارسة الحميمية المتضمن في القرص المدمج سرق منه من قبل أحد أصدقائه بعد خلاف بينهما، تطور إلى ابتزاز مالي.

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