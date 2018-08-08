ابتلاع مادة سامّة ينهي حياة شابة في ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدمت شابّة، على ابتلاع مادّة سامّة، تستعمل في إبادة القوارض، لإنهاء حياتها بمسقط رأسها في دائرة ابن أحمد، نواحي سطات، لأسباب مجهولة لازالت موضوع تحقيق من قبل عناصر الضابطة القضائية بسطات.

الهالكة "خ،ع"، البالغة من العمر 18 سنة، نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لتلقي العلاجات الضرورية، حيث قرّر الطبيب المداوم إحالتها على قسم العناية المركّزة بالمشفى نفسه، إلا أنها فارقت الحياة لحظات بعد ذلك.

وأفادت مصادر هسبريس بأن النيابة العامّة المختصة بسطات أمرت بوضع جثة الهالكة بمستودع الأموات، قصد التشريح الطبي، لفائدة البحث القضائي المفتوح بأمر من وكيل الملك، لتحديد ظروف وملابسات إقدامها على الانتحار.