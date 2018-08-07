قتيل وأربعة جرحى في حادثة سير بمدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص في عقده السادس مصرعه على الفور، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة حادثة سير وقعت على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة سطات.

سيارة خفيفة كان يقودها شخص على مستوى شارع الجيش الملكي، بالقرب من مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي وسط المدينة، صدمت شخصا في عقده السادس كان يهمّ بعبور الطريق، فأردته قتيلا على الفور، كما صدمت سيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، فأصيب ركابها الأربعة بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة التابعة لمصلحة السير والجولان بمدينة سطات انتقلت إلى مكان الحادثة، ليتم استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية لنقل الجرحى إلى المستشفى، لتقي العلاجات الضرورية.

وأمرت النيابة العامّة المختصة في سطات بوضع جثة الهالك بمستودع الجثامين من أجل الفحص أو التشريح الطبي، وموازاة مع ذلك فتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا قضائيا مع السائق لتحديد مسؤوليته في ما جرى.