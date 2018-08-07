24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. أسئلة حول اتفاق الصيد البحري (5.00)

  2. خلافات الهجرة تهدد وحدة أوروبا .. والاتحاد يستميل المغرب وتونس (5.00)

  3. هيمنة الإدارة المركزية تصعّب نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات (5.00)

  4. العياسي: العيب في التشريع وليس القضاة .. وأحكام الريف مخففة (5.00)

  5. شركات السيارات أمام غرامات تعادل 14 مليار يورو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سقوط قتلى ومصابين في حادث سير نواحي أسفي

سقوط قتلى ومصابين في حادث سير نواحي أسفي

سقوط قتلى ومصابين في حادث سير نواحي أسفي
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:05

لقي ثلاثة أشخاص، اليوم الثلاثاء، مصرعهم في حادثة سير على الطريق الوطنية رقم 1، بالمجال الجغرافي للجماعة الترابية ثلاثاء بوكدرة بإقليم أسفي.

وأوضحت مصادر طبية لهسبريس أن الهالكين من عائلة واحدة، مضيفة أن سبب الحادثة يعود إلى ارتطام سيارة خفيفة بشجرة، ما أدى إلى وفاة كل من الأب والجدة ورضيع في أشهره الأولى على الفور؛ فيما أصيبت الزوجة وشخص آخر بجروح خطيرة، استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة أسفي.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وقامتبالإشراف على نقل الجرحى إلى لمستشفى الإقليمي والقتلى إلى مستودع الجثامين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Abdelghani الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:23
انا لله وانا اليه راجعون..كل شيء مقدر ومكتوب لكن تبقئ الحيطة والحدر والسلامة من اولويات السائق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - مسفيوي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:37
لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الاشجار المحاذية للطريق عنصر قاتل. خصوصا في حالة تلف عجلات السيارة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - مواطن الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:46
اصبح كل مستعمل لطريق في هذا البلد كانه في حرب، عدم التسامح والتهور لا يفضي لخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - mmm الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:07
J ai l impression que le Maroc est en guerre avec tous ces morts et blessés sur les routes allah yarhamhoum tous
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.