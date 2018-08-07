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سقوط قتلى ومصابين في حادث سير نواحي أسفي
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:05
لقي ثلاثة أشخاص، اليوم الثلاثاء، مصرعهم في حادثة سير على الطريق الوطنية رقم 1، بالمجال الجغرافي للجماعة الترابية ثلاثاء بوكدرة بإقليم أسفي.
وأوضحت مصادر طبية لهسبريس أن الهالكين من عائلة واحدة، مضيفة أن سبب الحادثة يعود إلى ارتطام سيارة خفيفة بشجرة، ما أدى إلى وفاة كل من الأب والجدة ورضيع في أشهره الأولى على الفور؛ فيما أصيبت الزوجة وشخص آخر بجروح خطيرة، استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة أسفي.
وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وقامتبالإشراف على نقل الجرحى إلى لمستشفى الإقليمي والقتلى إلى مستودع الجثامين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Abdelghani الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:23
انا لله وانا اليه راجعون..كل شيء مقدر ومكتوب لكن تبقئ الحيطة والحدر والسلامة من اولويات السائق.
2 - مسفيوي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:37
لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الاشجار المحاذية للطريق عنصر قاتل. خصوصا في حالة تلف عجلات السيارة.
الاشجار المحاذية للطريق عنصر قاتل. خصوصا في حالة تلف عجلات السيارة.
3 - مواطن الثلاثاء 07 غشت 2018 - 20:46
اصبح كل مستعمل لطريق في هذا البلد كانه في حرب، عدم التسامح والتهور لا يفضي لخير.
4 - mmm الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:07
J ai l impression que le Maroc est en guerre avec tous ces morts et blessés sur les routes allah yarhamhoum tous
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