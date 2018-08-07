سقوط قتلى ومصابين في حادث سير نواحي أسفي

إبراهيم مغراوي

لقي ثلاثة أشخاص، اليوم الثلاثاء، مصرعهم في حادثة سير على الطريق الوطنية رقم 1، بالمجال الجغرافي للجماعة الترابية ثلاثاء بوكدرة بإقليم أسفي.

وأوضحت مصادر طبية لهسبريس أن الهالكين من عائلة واحدة، مضيفة أن سبب الحادثة يعود إلى ارتطام سيارة خفيفة بشجرة، ما أدى إلى وفاة كل من الأب والجدة ورضيع في أشهره الأولى على الفور؛ فيما أصيبت الزوجة وشخص آخر بجروح خطيرة، استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة أسفي.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وقامتبالإشراف على نقل الجرحى إلى لمستشفى الإقليمي والقتلى إلى مستودع الجثامين.