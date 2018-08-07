24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:40
|13:38
|17:16
|20:27
|21:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مع مراد البوريقي بكندا
- المخرج أولاد السيد يحتفي بجماليات الفوتوغرافيا في "كْلامْ الصّحرا"
- ليديا الحية القادمة من أعماق إفريقيا
- قراءة في إعفاء الملك للمسؤول الأول عن أم الوزارات
- روسيا تحذر من انضمام جورجيا إلى حلف "الناتو"
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة ستّيني في مركز للدرك الملكي ضواحي خريبكة
توفيّ رجل في الستّينات من عمره، اليوم الثلاثاء، حين تمّ وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في المركز الترابي للدرك الملكي بحطان، في إقليم خريبكة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي كانت قد أوقفت رجلا، يبلغ من العمر 63 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية سرقة رفقة موقوف آخر، وبعدما وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، فارق الحياة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه فور بلوغ الخبر إلى أسرة الهالك انتقل عدد من الأقارب إلى مركز الدرك من أجل المطالبة بضرورة إطلاعهم على ظروف وفاة قريبهم؛ فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستودع الجثامين، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وفي وقت أكّد أحد أفراد أسرة الهالك أن الجميع مصرّ على معرفة الحقيقة كاملة، سواء كانت الوفاة طبيعية أو ناتجة عن التعذيب داخل مركز الدرك الملكي، أمرت النيابة العامة بنقل الجثة من خريبكة إلى الدار البيضاء، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي على يد لجنة ثلاثية، وهو الإجراء المبرمج يوم غد الأربعاء.
وفي المقابل أوضح مسؤول في الدرك الملكي أن "ما يتمّ تداوله حول تعرّض الهالك لإصابات على مستوى الرأس ونزيف دموي من الفم غير صحيح"، وأنه "لم يتعرّض لأي تعذيب كيفما كان نوعه، كما أن مُرافقَه في الحراسة النظرية يؤكّد بدوره أن الوفاة كانت مفاجئة ودون أن يكون الهالك تعرّض لأي أذى جسدي، ما يرجّح إصابته بسكتة قلبية أو مضاعفات مرض كان يعاني منه قيد حياته"، بتعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لن نستبق الأحداث لكن هل يعقل ان يعتقل رجل في الستين من عمره تخيلو رجل في هذا السن يسرق نطرح الف علامة استفهام.
وربما يكون قد سرق شيء ياكل في الغالب.
كم نتمنا ان يقبضو على اللصوص الكبار الذين سرقوا خيرات البلد. تخيلو لو ان هذا الستيني هو خنوش او لشكر او بن كيران. فعلا الفقراء لا قيمة لهم في هذا الوطن