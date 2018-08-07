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الرئيسية | حوادث | وفاة ستّيني في مركز للدرك الملكي ضواحي خريبكة

وفاة ستّيني في مركز للدرك الملكي ضواحي خريبكة

وفاة ستّيني في مركز للدرك الملكي ضواحي خريبكة
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:10

توفيّ رجل في الستّينات من عمره، اليوم الثلاثاء، حين تمّ وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في المركز الترابي للدرك الملكي بحطان، في إقليم خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي كانت قد أوقفت رجلا، يبلغ من العمر 63 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية سرقة رفقة موقوف آخر، وبعدما وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، فارق الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور بلوغ الخبر إلى أسرة الهالك انتقل عدد من الأقارب إلى مركز الدرك من أجل المطالبة بضرورة إطلاعهم على ظروف وفاة قريبهم؛ فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستودع الجثامين، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وفي وقت أكّد أحد أفراد أسرة الهالك أن الجميع مصرّ على معرفة الحقيقة كاملة، سواء كانت الوفاة طبيعية أو ناتجة عن التعذيب داخل مركز الدرك الملكي، أمرت النيابة العامة بنقل الجثة من خريبكة إلى الدار البيضاء، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي على يد لجنة ثلاثية، وهو الإجراء المبرمج يوم غد الأربعاء.

وفي المقابل أوضح مسؤول في الدرك الملكي أن "ما يتمّ تداوله حول تعرّض الهالك لإصابات على مستوى الرأس ونزيف دموي من الفم غير صحيح"، وأنه "لم يتعرّض لأي تعذيب كيفما كان نوعه، كما أن مُرافقَه في الحراسة النظرية يؤكّد بدوره أن الوفاة كانت مفاجئة ودون أن يكون الهالك تعرّض لأي أذى جسدي، ما يرجّح إصابته بسكتة قلبية أو مضاعفات مرض كان يعاني منه قيد حياته"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مصطفى المذكوري الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:30
فضيحة أخرى
لن نستبق الأحداث لكن هل يعقل ان يعتقل رجل في الستين من عمره تخيلو رجل في هذا السن يسرق نطرح الف علامة استفهام.
وربما يكون قد سرق شيء ياكل في الغالب.
كم نتمنا ان يقبضو على اللصوص الكبار الذين سرقوا خيرات البلد. تخيلو لو ان هذا الستيني هو خنوش او لشكر او بن كيران. فعلا الفقراء لا قيمة لهم في هذا الوطن
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5
2 - حسبنا الله الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:35
في انتظار نتائج التشريح ، ما أبشع وأغبن من أن يدخل المرء حيا يرزق على رجليه إلى مخفر ويخرج جثة هامدة إنها فاجعة ومأساة ويحدث هذا بين يدي الأمن والمفروض أنها أمينة على أرواح المواطنين وقد وقعت حالات كثيرة مماثلة، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه .
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3 - لفسيسي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:44
الحراسة النظرية لا حولا ولا قوة الإ بالله بمجرد القبض على المتهم يتم تعريبه للعنف المفرط من أجل إنتزاع الاعتراف،إلى متى يستمر الأمن في سحق الضعفاء.
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4 - Samir الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:50
المشكل هو أنه ليست لنا أي ثقة في المخزن و لا في عماله و لا في قانونه و لا في مساطره و لا في أدلته و لا في دفاتره و لا و لا ولا. لقد عم الفساد البر و البحر و الجو في المغرب.
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5 - احساين الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:53
مادا ننتظر من رجل في هدا العمر متباع بالسرقة ....الله يغفر لنا وله....اما الان ستسمع الكثيى عن الوفاة وسيصبح بطل ....لملدا العائلة لم تتدخل لما علمت بالسرقة المتابع فيها .....
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