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كُتّاب وآراء
امرأة تفارق الحياة بعد سقوطها من عمارة في أكادير
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء؛ وذلك لتحديد ظروف وملابسات سقوط امرأة، تبلغ من العمر 30 سنة، من نافذة شقة بالطابق العاشر في "الحي المحمدي" بالمدينة.
وكانت مصالح الأمن باشرت المعاينات المكانية الضرورية لجثة الهالكة، التي وافتها المنية بالمكان، و تشير المعطيات الأولية للبحث إلى قضائها الليلة المنصرمة، في ظروف لم تحدد بعد، رفقة ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة أخرى وشابان، تتراوح أعمارهم بين 30 و32 سنة، وتم توقيفهم لاحقا وهم جميعا في حالة سكر متقدمة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم إيداع الجثمان بمستودع الأموات، رهن التشريح الطبي، فيما تم إخضاع الموقوفين الثلاثة، إضافة إلى مالك الشقة، للبحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.