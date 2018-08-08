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الرئيسية | حوادث | تسجيل 27 قتيلا بسبب حوادث بالمناطق الحضرية

تسجيل 27 قتيلا بسبب حوادث بالمناطق الحضرية

تسجيل 27 قتيلا بسبب حوادث بالمناطق الحضرية
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 08 غشت 2018 - 11:40

لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 2000 آخرون، إصابة 82 منهم بليغة، في 1466 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 يوليوز إلى 5 غشت 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 22 ألف و439 مخالفة، وأنجزت 6 آلاف و308 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 16 ألف و131 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 3 ملايين و696 ألف و275 درهما، فيما بلغ عددالعربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3169 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3085 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 54 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hassan Sima الأربعاء 08 غشت 2018 - 11:52
أگررهـا سبب گل هـذا هـو عدم الإنتباه هـذه هـي الحقيقة
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4
2 - kenitri الأربعاء 08 غشت 2018 - 12:06
Combien le permis de vend dans votre région ?? Tous les marocains le savent sauf les autorités on dirait qu'ils viennent de la planète Mars
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3 - Hicham الأربعاء 08 غشت 2018 - 12:17
Le problème de la majorité des marocains qui conduisent c est la précipitation et la vitesse excessive. ..tout le monde se prend pour Schumacher et se dit expert dans la conduite. Lah ynjina w ynejikom mn l2afat
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