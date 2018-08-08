أمني يستعمل سيارة بلوح ترقيم مزيف في إمزورن

هسبريس من الرباط

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بإمزورن من توقيف موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة واستعمال سيارة تحمل لوحة ترقيم مزيفة، فضلا عن مخالفة نظام التعشير الجمركي.

وكانت دورية لشرطة المرور باشرت إجراءات حجز سيارة خفيفة كانت مستوقفة بشكل غير قانوني بالشارع العام، قبل أن يتبين من خلال تسجيل المخالفة أن الناقلة في ملكية موظف الشرطة الموقوف.

الأمني المعني بالأمر لجأ إلى تثبيت لوحة ترقيم مزيفة من أجل استعمال العربة المسجلة بالخارج، والتي لا تستجيب لمعايير التعشير المعتمدة من قبل مصالح الجمارك، وذلك وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضع السيارة بالمحجز البلدي، وذلك رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمدينة.