24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. سوانِحُ صيفية من طنجة (5.00)

  2. كنديون يطلقون حملة لمقاطعة منتجات أمريكا (5.00)

  3. قيدومة "الحضرة الشفشاونية" .. أنفاس الحياة وبشائر المقامات (5.00)

  4. المالكي: المغرب يقدر دعم كولومبيا لوحدته الترابية (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الحموشي يضع آخر اللمسات على تغيير مسؤولي الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شجيرة قنب هندي في الشارع تستنفر سلطات سلا‎

شجيرة قنب هندي في الشارع تستنفر سلطات سلا‎

شجيرة قنب هندي في الشارع تستنفر سلطات سلا‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 غشت 2018 - 11:10

أقدمت لجنة مكونة من السلطة المحلية ممثلة في قائد مقاطعة المزرعة بسلا والشرطة والقوات المساعدة على إتلاف شجرة للقنب الهندي نبتت قرب بناية مهجورة بشارع المرابطين بالمدينة ذاتها.

وقد اكتشف قائد مقاطعة المزرعة، المعين حديثا، شجيرة الكيف بالصدفة، ليقوم بإخبار مسؤولي عمالة الإقليم والشرطة والنيابة العامة التي أمرت بإتلافها، بعد إنجاز محاضر في الواقعة.

وقد أورد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشجيرة، التي نبتت بشكل عشوائي، قديمة التواجد في عين المكان ولم تثر انتباه أيّ أحد من ساكنة الحي أو المارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.