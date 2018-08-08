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شجيرة قنب هندي في الشارع تستنفر سلطات سلا
الأربعاء 08 غشت 2018 - 11:10
أقدمت لجنة مكونة من السلطة المحلية ممثلة في قائد مقاطعة المزرعة بسلا والشرطة والقوات المساعدة على إتلاف شجرة للقنب الهندي نبتت قرب بناية مهجورة بشارع المرابطين بالمدينة ذاتها.
وقد اكتشف قائد مقاطعة المزرعة، المعين حديثا، شجيرة الكيف بالصدفة، ليقوم بإخبار مسؤولي عمالة الإقليم والشرطة والنيابة العامة التي أمرت بإتلافها، بعد إنجاز محاضر في الواقعة.
وقد أورد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشجيرة، التي نبتت بشكل عشوائي، قديمة التواجد في عين المكان ولم تثر انتباه أيّ أحد من ساكنة الحي أو المارة.