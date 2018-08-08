شرطي ومهاجرة يتبادلان الاتهامات في المحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

فتح الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا في شكاية تقدمت بها مهاجرة مغربية في الديار الإيطالية، تتهم فيها ضابطا للشرطة في مدينة المحمدية بـ"الامتناع عن تسليم ابنتها شهادة سكنى، والاعتداء اللفظي والجسدي عليها".

وأكدت المهاجرة المغربية، في شكايتها، أن "الضابط امتنع لمدة أربعة أيام عن تسليمها شهادة السكنى، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للعودة إلى الديار الإيطالية، قبل أن تتطور الأمر إلى شجار لفظي بين الطرفين، بعد تشبثها بحقها في تسلم شهادتها الإدارية من المصالح الأمنية المختصة".

وأوضحت المهاجرة، في الشكاية نفسها، أنها كانت "ضحية لتلفيق تهمة غير صحيحة في حقها، لتتم متابعتها قضائيا بأفعال لم تأت به"ا.

بدوره، أكد الشرطي، في محضر أنجزه زملاؤه في الدائرة الأمنية "رياض السلام"، وهي الدائرة نفسها التي كانت مسرحا للشجار بين الطرفين، أنه كان ضحية لـ"اعتداء جسدي من لدن المهاجرة المغربية بالديار الإيطالية؛ ما تسبب له في عجز عن العمل مدته 20 يوما، لكنه لم يستوجب في الوقت نفسه المكوث في المستشفى، ليدلي بأقواله في مقر الدائرة الأمنية".