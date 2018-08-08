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الرئيسية | حوادث | شرطي ومهاجرة يتبادلان الاتهامات في المحمدية

شرطي ومهاجرة يتبادلان الاتهامات في المحمدية

شرطي ومهاجرة يتبادلان الاتهامات في المحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:05

فتح الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا في شكاية تقدمت بها مهاجرة مغربية في الديار الإيطالية، تتهم فيها ضابطا للشرطة في مدينة المحمدية بـ"الامتناع عن تسليم ابنتها شهادة سكنى، والاعتداء اللفظي والجسدي عليها".

وأكدت المهاجرة المغربية، في شكايتها، أن "الضابط امتنع لمدة أربعة أيام عن تسليمها شهادة السكنى، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للعودة إلى الديار الإيطالية، قبل أن تتطور الأمر إلى شجار لفظي بين الطرفين، بعد تشبثها بحقها في تسلم شهادتها الإدارية من المصالح الأمنية المختصة".

وأوضحت المهاجرة، في الشكاية نفسها، أنها كانت "ضحية لتلفيق تهمة غير صحيحة في حقها، لتتم متابعتها قضائيا بأفعال لم تأت به"ا.

بدوره، أكد الشرطي، في محضر أنجزه زملاؤه في الدائرة الأمنية "رياض السلام"، وهي الدائرة نفسها التي كانت مسرحا للشجار بين الطرفين، أنه كان ضحية لـ"اعتداء جسدي من لدن المهاجرة المغربية بالديار الإيطالية؛ ما تسبب له في عجز عن العمل مدته 20 يوما، لكنه لم يستوجب في الوقت نفسه المكوث في المستشفى، ليدلي بأقواله في مقر الدائرة الأمنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الوجدي الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:18
قرأت المقال وأنا أحاول أن أبقى محايدا لكن عندما قرأت إعتداء وشهادة طبية 20 يوما إنحاز تفكيري إلى جانب المهاجرة ، 20 مالك ضربك tgv !!! ؟؟؟ هاد الناس مابغاوش يفهمو بلي. احنا ف2018 والاستبداد راه مابقاش ، اليوم كاين غي مبدأ. الحقوق والواجبات .
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72
2 - Mohajir الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:20
ما تسبب له في عجز عن العمل مدته 20 يوما ............????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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42
3 - المعانات مع هاد المهاجرين الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:22
ركزولي على مهاجرة.هاد المهاجرين طغاو و زادو فيه.
أي واحد فأي إدارة بغاو يصوطو فيه.
كيبديو الشرارة مع الموظف و يكملوها بالسب و الشتم و كرهنا هاد البلاد و زيد......
و فالاخر يمشيو يشكيو وخا متعديين
(أكيد ماشي كلشي ولكن الاغلببة كيجيو عايقين)
حسبنا الله و كفى
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-55
4 - حسنو الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:26
اللي ماحضر للواقعة بلا مايفتي .ان بعض الظن اتم. سوال بريئ.هل يحق استخراج شهادة السكنى بالمغرب لمهاجر لا يعيش بالمغرب ؟ اعتقد.انه توجد مدة يجب تقضيتها بالمغرب لاستخراج تلكم الوتيقة .بعض افراد الجالية ليسوا بملائكة .ما سيتقبلونه من شرطي بالخارج لن يرضوا به بالمغرب : انا راه سافاريان ...
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14
5 - aziz الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:29
محضر منجز من طرف زملائه هههه
الملائكة هاذو يضرب و يداوي راسو
يجب التحقيق في الشهاذة الطبية ٢٠ يوم بزاف عيقتي
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12
6 - asri الأربعاء 08 غشت 2018 - 15:29
20 يوما؟
يجب على السيد الحموشي أن يأمر ببحث معمق في هاته الأكذوبة الملفقة زورا وبهتانا. هل المهاجرة ضربت الشرطي بزراطة؟ إنها شهادة الزور في واضح النهار.
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