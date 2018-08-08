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كُتّاب وآراء
شرطي ومهاجرة يتبادلان الاتهامات في المحمدية
فتح الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا في شكاية تقدمت بها مهاجرة مغربية في الديار الإيطالية، تتهم فيها ضابطا للشرطة في مدينة المحمدية بـ"الامتناع عن تسليم ابنتها شهادة سكنى، والاعتداء اللفظي والجسدي عليها".
وأكدت المهاجرة المغربية، في شكايتها، أن "الضابط امتنع لمدة أربعة أيام عن تسليمها شهادة السكنى، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للعودة إلى الديار الإيطالية، قبل أن تتطور الأمر إلى شجار لفظي بين الطرفين، بعد تشبثها بحقها في تسلم شهادتها الإدارية من المصالح الأمنية المختصة".
وأوضحت المهاجرة، في الشكاية نفسها، أنها كانت "ضحية لتلفيق تهمة غير صحيحة في حقها، لتتم متابعتها قضائيا بأفعال لم تأت به"ا.
بدوره، أكد الشرطي، في محضر أنجزه زملاؤه في الدائرة الأمنية "رياض السلام"، وهي الدائرة نفسها التي كانت مسرحا للشجار بين الطرفين، أنه كان ضحية لـ"اعتداء جسدي من لدن المهاجرة المغربية بالديار الإيطالية؛ ما تسبب له في عجز عن العمل مدته 20 يوما، لكنه لم يستوجب في الوقت نفسه المكوث في المستشفى، ليدلي بأقواله في مقر الدائرة الأمنية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
أي واحد فأي إدارة بغاو يصوطو فيه.
كيبديو الشرارة مع الموظف و يكملوها بالسب و الشتم و كرهنا هاد البلاد و زيد......
و فالاخر يمشيو يشكيو وخا متعديين
(أكيد ماشي كلشي ولكن الاغلببة كيجيو عايقين)
حسبنا الله و كفى
الملائكة هاذو يضرب و يداوي راسو
يجب التحقيق في الشهاذة الطبية ٢٠ يوم بزاف عيقتي
يجب على السيد الحموشي أن يأمر ببحث معمق في هاته الأكذوبة الملفقة زورا وبهتانا. هل المهاجرة ضربت الشرطي بزراطة؟ إنها شهادة الزور في واضح النهار.