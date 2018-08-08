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الرئيسية | حوادث | جثة متقاعد عسكري تستنفر أمن قلعة السراغنة

جثة متقاعد عسكري تستنفر أمن قلعة السراغنة

جثة متقاعد عسكري تستنفر أمن قلعة السراغنة
هسبريس من مراكش
الأربعاء 08 غشت 2018 - 05:55

فتحت المصالح الأمنية بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة متقاعد من البحرية الملكية بداخل منزل يستغله على سبيل الكراء بحي "عواطف 1" بالقرب من المقاطعة الحضرية الثالثة.

عناصر الشرطة القضائية والعلمية، التي انتقلت إلى المنزل المذكور بمجرد إخبارها بالحادث، شرعت في القيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق، حيث جرى الاتصال بأقارب الهالك لمعرفة ما إذا كان يعاني قيد حياته من مرض مزمن، في الوقت الذي نُقلت فيه جثة الضحية إلى مستودع الأموات، لإخضاعها لتشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية يبلغ من العمر 68 سنة وينحدر من مدينة الدار البيضاء، وكان دائم التردد على مدينة قلعة السراغنة قصد الاطلاع على ضيعته الفلاحية الموجودة بتراب جماعة زنادة.

وأضافت المصادر نفسها أن جثة الهالك، الذي يعيش وحيدا بالمنزل المذكور، جرى الكشف عنها من لدن سكان المنازل المجاورة جراء انبعاث روائح كريهة تزكم الأنوف من شقته، ليجري إخبار السلطة المحلية والمصالح الأمنية، التي انتقلت إلى منزل الضحية ليتم اقتحام المنزل والكشف عن جثة الهالك في بداية تحللها.

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