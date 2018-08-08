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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف معتديا على متدرب بمستشفى وزان

الشرطة توقف معتديا على متدرب بمستشفى وزان

الشرطة توقف معتديا على متدرب بمستشفى وزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:55

هاجم شاب عشريني ممرضا متدربا بالمستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، مساء اليوم الثلاثاء، أمام بوابة مصلحة المستعجلات مهددا إياه بالسلاح الأبيض.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الممرض المتدرب أصيب بجروح وخدوش على مستوى العنق وإصابة بالركبة بعدما هاجمه الشاب الذي كان يوجد بغرض تغيير ضمادة وطالب المشتغلين بتمكينه من معدات لتغييرها قبل أن يتحول النقاش إلى عراك وسط المؤسسة الصحية.

وفور وقوع الواقعة، حلت عناصر الشرطة للاستماع إلى الضحية وباشرت أبحاثها الأولية، والتي مكنت من إيقاف الشاب العشريني وفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إليه في محضر رسمي.

في سياق متصل، عبّر العديد من الأطر الطبية بالمستشفى عن استهجانهم وتنديدهم بالحادث، مؤكدين نيتهم الدخول في شكل احتجاجي ردا على هذه الممارسات المشينة من أجل وضع حد لمثل هاته الاعتداءات ومطالبة المصالح المختصة بحمايتهم في أداء مهامهم، من خلال توفير عناصر الشرطة بصفة دائمة بالمركز الاستشفائي الإقليمي لحاضرة دار الضمانة والنواحي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وكراري الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:42
إذا زرت مستشفى وزان قريبا سأخنق طبيب العيون حتى الموت.. فقد قال لي بأن عملية إزالة "الجلالة" من عيون أمي المريضة ستتم قريبا جداً طالبا مني أن أترك له رقم هاتفي: تمر الآن أزيد من أربعة أشهر ومازال الترقب سيد الموقف.
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