سيّارة تقتل شابا وتلوذ بالفرار في "سيدي بيبي"

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي سائق دراجة نارية، وهو شاب في الثلاثينات من العمر، مصرعه في طريقه إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، على إثر تعرض دراجته للدهس من طرف سيارة خفيفة، صباح اليوم بمنطقة "إحشاش"، في جماعة سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وأورد شهود عيان أن السيارة المتسببة في الحادثة المُميتة لاذت بالفرار، وأن المصالح الدركية مازالت تواصل تحرياتها من أجل الوصول إلى هوية السائق من أجل توقيفه.

وحلت بمكان الحادثة عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي والسلطات المحلية، وجرت المعاينات الأولية الضرورية، كما فُتح تحقيق من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.