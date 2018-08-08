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الرئيسية | حوادث | مصرع أربعيني في حادثة سير مروعة بمراكش

مصرع أربعيني في حادثة سير مروعة بمراكش

مصرع أربعيني في حادثة سير مروعة بمراكش
هسبريس من مراكش
الأربعاء 08 غشت 2018 - 13:57

لقي شاب في بداية عقده الرابع مصرعه في حادثة سير وقعت صباح اليوم الأربعاء بالحي الصناعي بتراب الملحقة الإدارية سيدي غانم، بعدما دهسته شاحنة من الحجم الكبير.

الحادث نجم عن اصطدام سيارة خفيفة كانت تحاول تجاوز سائق دراجة نارية بشاحنة من الحجم الكبير، مما تسبب في مصرع سائق الدراجة النارية، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادثة، فيما أصيب سائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي لتلقي العلاجات الضرورية.

عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير، التي انتقلت إلى مكان الحادث، فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة، قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن سائق الشاحنة تم اقتياده إلى مصلحة الشرطة المكلفة بحوادث السير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالة قضيته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك كان في طريقه إلى مقر عمله المتواجد بالحي الصناعي على متن دراجته النارية، قبل أن تدهسه الشاحنة المذكورة ويسقط صريعا على الفور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:23
لا حول ولا قوة الا بالله. تسرع ثانية قد يؤدي الي كارثة.

اما كان الافضل التريث عوض اصرار الشاحنة والسيارة المرور وتضييق الخناق علي صاحب الدراجة النارية.

ستقولون القدر. لكن الله لم يأمرنا بالتهور ودعا للصبر وايثار الاخرين. واعطانا عقلا لنميز ونقيس به
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2 - Jamal suede الأربعاء 08 غشت 2018 - 14:26
ماتخلفه حوادث السير في المغرب اكثر مماتخلفه الحروب الأهلية في دويلات او في سوريا والعراق ، ووفقك احصائيات بلغت نسبة وفيات سنة 2016 نتيجة حوادث السير فقط 3593 وهذه النسبة قابلة للارتفاع نظرا للبنية المتهالكة وزذ على ذلك مدونة السير كارثة من الحجم الكبير على حياة المواطنين واقتصاد البلد ، وفوق هذا هناك من يطبل ويهلل لااحتضان كأس العالم ، واستقبال ملايين السياح
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