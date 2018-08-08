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نقل جثمان مغربي قضى غرقا ببحيرة في سويسرا
لقي مغربي حتفه غرقا في جزيرة صفا ببحيرة زوريخ القريبة من مدينة زوريخ بسويسرا، يوم الثلاثاء 31 يوليوز المنصرم، ومن المرتقب أن يصل جثمانه إلى المغرب اليوم ليوارى الثرى.
وقد أسفرت عمليات البحث عن تحديد هوية الهالك الذي يدعى بدر الدين عيدون، وبوشرت جميع الاجراءات لنقل جثمانه، بتنسيق بين التمثيلية الدبلوماسية للمغرب بسويسرا والسلطات السويسرية.
وقد وجدت مصالح السفارة المغربية بسويسرا صعوبة في الحصول على موافقة السلطات السويسرية لنقل الجثمان، لأن الهالك دخل التراب السويسري باسم مستعار.
وصرح لحسن أزولاي، سفير المغرب بسويسرا، بأنه تم استيفاء جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بعدما تم الحصول على موافقة السلطات المكلفة بالترحيل، كما جرى الاتفاق مع مؤسسة خاصة لنقل الجثمان من مستودع الأموات بزوريخ نحو مطار زوريخ الدولي ومن ثم إلى المغرب.