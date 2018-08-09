ناقلا مخدرات يفران من قبضة الدركيين في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات بسرية سطات، بتنسيق مع مركز مشرع بن عبّو، سيارة مرقّمة بالخارج محمّلة بكمية مهمّة من المخدرات، بعد مطاردة على مستوى الطريق السيار الرابط بين سطات ومرّاكش.

عملية الحجز جاءت حين كانت عناصر الدرك التابعة لفرقة الدرّاجين على مستوى الطريق السيار بالنفوذ الترابي لسطات، حيث لاحظت أن سيارة، كان على متنها شخصان، لم يمتثل سائقها لأمر الوقوف، وتابع السير بسرعة مفرطة، وهو ما جعلها تلاحقها، حتى عمل السائق على ركن العربة والفرار مع مرافقه إلى وجهة غير معلومة.

وبعد التفتيش الاحترازي للسيارة عثرت عناصر الدرك على ما مجموعه 300 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي (سنابل الكيف)، و7 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا".

التحقق من الوضعية القانونية للسيارة بيّن أنها تحمل صفائح مزوّرة، فجرى قطرها إلى مركز سرية سطات تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة.