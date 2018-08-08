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كُتّاب وآراء
تعاون أمنيي الرباط ومدريد يسقط متهما بالقتل
تمكنت الأجهزة الأمنية في سبتة من إلقاء القبض على مغربي فار من العدالة، منذ مارس، بعد ارتكابه جريمة قتل.
وحسب السلطات الإسبانية فإن المعني بالأمر لاذ بالفرار إلى سبتة باستعمال هوية مزورة، مكنته من تجاوز المراقبة الأمنية رغم صدور مذكرة دولية للضبط والإحضار ضده.
وذكرت جريدة "الفارو" أن التنسيق بين السلطات الإسبانية و"الأنتربول" أدى إلى القبض على الشخص الذي ارتكب الجريمة في إطار تصفية حسابات بين عصابات إجرامية خطيرة لتهريب المخدرات.
كما أشار المصدر نفسه إلى أن المتهم يواجه بالمتاجرة في المخدرات والانتماء إلى عصابات إجرامية، بينما التعاون مع السلطات المغربية لعب دورا كبيرا في إلقاء القبض عليه من قبل الأمن الإسباني.