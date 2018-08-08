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كمين ينهي نشاط مروّج حبوب هلوسة في الدروة
الأربعاء 08 غشت 2018 - 22:20
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز الدروة بسرية برشيد، اليوم الأربعاء، مشتبها في ترويجه أقراص هلوسة بحي "البلوك"، بعدما ظل مبحوثا عنه منذ مدة.
اعتقال المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالمخدرات، جاء بعد كمين عقب تحديد مكان تواجده، حيث تم النجاح في محاصرته ثم إلقاء القبض عليه.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، اقتيد المعني بالأمر نحو مركز الدروة للدرك الملكي، حيث تم الاستماع إليه عقب وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.