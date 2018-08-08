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الرئيسية | حوادث | اختلاس مليار سنتيم يستنفر الدركيّين في أمزميز

اختلاس مليار سنتيم يستنفر الدركيّين في أمزميز

اختلاس مليار سنتيم يستنفر الدركيّين في أمزميز
هسبريس من مراكش
الأربعاء 08 غشت 2018 - 20:08

باشرت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، اليوم الأربعاء، تحرياتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من خلال جمع المعطيات والقرائن والأدلة التي ستساعد في فك لغز الاختلاسات المالية التي تم اكتشافها بوكالة بنكية تتواجد بجماعة أمزميز في إقليم الحوز.

وحسب مصادر هسبريس فإن فرقة أمنية متخصصة انتقلت إلى الوكالة البنكية وشرعت في تحليل المعطيات التي توفرت لديها، والاستماع إلى بعض المستخدمين الذين يشتبه في تورطهم في هذه الاختلاسات المالية المهمة، التي قدرت بأزيد من مليار سنتيم.

وأضافت المصادر نفسها أن أصابع الاتهام تشير إلى مدير الوكالة البنكية نفسها، الذي اختفى عن الأنظار، وقد يكون غادر التراب الوطني قبل اكتشاف ما جرى.

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