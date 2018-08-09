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إحباط تهريب كوكايين من ثغر مليلية إلى الناظور
الخميس 09 غشت 2018 - 02:30
تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "باريو تشينو"، بين مليلية وإقليم الناظور، من إحباط تهريب كمية من الكوكايين كانت تحملها امرأة قادمة من الثغر.
تفتيش المعنية بالأمر بعد ارتياب الجمركيين في أمرها مكن من اكتشاف حيازتها 475 غراما من مخدر الكوكايين، ليتم توقيفها وحجز الممنوعات.
وتم تسليم الموقوفة، البالغة 40 سنة، لعناصر الشرطة القضائية بالناظور التي وضعتها رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.