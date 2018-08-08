وفاة سائق دراجة نارية في حادث مروري بالحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الدرك الملكي بجماعة تسلطانت، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا بخصوص حادثة سير وقعت بالطريق الرابطة بين مدينة مراكش وتحناوت بإقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن حادثة السير المذكورة وقعت إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها صاحبها ومرافقا له بسيارة خفيفة؛ وهو ما أدى إلى وفاة سائق الدراجة، فيما أصيب صديقه بجروح خطيرة، استدعت نقله إلى قسم العناية المركزة بمؤسسة صحية خاصة بالمدينة الحمراء.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة.