24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لجنة تفتيش تتفحص جاهزية الكاميرون قبل سحب تنظيم "كان 2019"
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- سيّارة تقتل شابا وتلوذ بالفرار في "سيدي بيبي"
- تطبيق إلكتروني جديد يحقق حلم الحجّ عن الغير
- أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد
حكومة أنقرة ترفض حضور البوليساريو أشغال القمة التركية الإفريقية (5.00)
من القمة إلى القاع .. ثلاثة أفلام قصيرة تعالج العنف الاجتماعي (5.00)
قيدومة "الحضرة الشفشاونية" .. أنفاس الحياة وبشائر المقامات (5.00)
- هل ينضمُّ المغرب إلى "الناتو العربي" لمواجهة الخطر الإيراني؟ - (110)
- لحوم دواجن أمريكا .. وزارة الفلاحة تتشبث باحترام الضوابط المغربية - (81)
- هذه أبرز الإجراءات الحكومية المرتقبة في قانون "مالية 2019" - (76)
- الحمداوي: بوسعيد مجرد "موظف سام".. ومن يحكم لا يُحاسب - (74)
- أستاذ ورزازات: التقاعد النسبي يمنحني حياة جديدة بعيدا عن التشرد - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة سائق دراجة نارية في حادث مروري بالحوز
فتحت مصالح الدرك الملكي بجماعة تسلطانت، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا بخصوص حادثة سير وقعت بالطريق الرابطة بين مدينة مراكش وتحناوت بإقليم الحوز.
وأوضحت مصادر هسبريس أن حادثة السير المذكورة وقعت إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها صاحبها ومرافقا له بسيارة خفيفة؛ وهو ما أدى إلى وفاة سائق الدراجة، فيما أصيب صديقه بجروح خطيرة، استدعت نقله إلى قسم العناية المركزة بمؤسسة صحية خاصة بالمدينة الحمراء.
وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة.