هجوم بسكين على دار الأمومة في جماعة بوقرة

هسبريس من وزان

تعرضت مولّدة بالمركز الصحي الجماعي لبوقرة، بإقليم وزّان، اليوم الأربعاء، لمحاولة قتل واعتداء من طرف شخص اقتحم السكن الوظيفي بدار الأمومة بالجماعة المذكورة حاملا سلاحا أبيض.

وفي تفاصيل الحادث أوردت مصادر هسبريس أن منحرفا قام باقتحام السكن الوظيفي للمولدة، التي تؤمن نظام الإلزامية بالمركز الصحي الجماعي، مفلحا في إخراس صوتها بعد تكميم فمها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المولدة أبدت مقاومة للشاب الذي كان في حالة غير طبيعية وهددها بسلاح أبيض، ونجحت في التخلص منه بعدما كان يضع يده على فمها لإلجامها عن الصراخ .

وتبعا للمصادر ذاتها فإن مقاومة الممرضة لمهاجمها أفضت إلى تخلصها منه وهربها، ما دفعه إلى الفرار صوب وجهة مجهولة، بعدما نجح في سرقة هاتفها النقال وأشياء أخرى، تاركا أداة الجريمة.

في سياق متصل وصفت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في بيان حول الحادث، هذا الاعتداء بـ"الشنيع"، مؤكدة أنها "لن تتساهل مع أي شخص سولت له نفسه التطاول على الأطر الصحية وإهانتها أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو النهب"، واضعة رهن المتضررين كافة الوسائل القانونية الجاري بها العمل لمتابعة المعتدين.