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الرئيسية | حوادث | تسجيل هزة أرضية بقوة 2,9 درجات في أزيلال

تسجيل هزة أرضية بقوة 2,9 درجات في أزيلال

تسجيل هزة أرضية بقوة 2,9 درجات في أزيلال
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 09 غشت 2018 - 00:11

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، ليل أمس الأربعاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 2,9 درجات على سلم ريشتر، في إقليم أزيلال.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة حدد مركزها بجماعة أيت محمد في الإقليم نفسه، بعمق يعادل 5 كلومترات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - جهان الخميس 09 غشت 2018 - 00:23
الله يلطف بينا ....ويرحمنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض
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5
2 - drs الخميس 09 غشت 2018 - 00:25
يا ربي سلامة الله يحفظ أمتنا من كيد الكائدين
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3
3 - محمد الزموري الخميس 09 غشت 2018 - 01:08
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين.
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