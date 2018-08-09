تسجيل هزة أرضية بقوة 2,9 درجات في أزيلال

هسبريس ـ و.م.ع

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، ليل أمس الأربعاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 2,9 درجات على سلم ريشتر، في إقليم أزيلال.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة حدد مركزها بجماعة أيت محمد في الإقليم نفسه، بعمق يعادل 5 كلومترات.