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تسجيل هزة أرضية بقوة 2,9 درجات في أزيلال
الخميس 09 غشت 2018 - 00:11
أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، ليل أمس الأربعاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 2,9 درجات على سلم ريشتر، في إقليم أزيلال.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة حدد مركزها بجماعة أيت محمد في الإقليم نفسه، بعمق يعادل 5 كلومترات.
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تعليقات الزوّار (3)
1 - جهان الخميس 09 غشت 2018 - 00:23
الله يلطف بينا ....ويرحمنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض
3 - محمد الزموري الخميس 09 غشت 2018 - 01:08
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين.
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