تهمة الاعتداء وراء إيقاف قاصرين مغاربة بمليلية

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني ثلاثة قاصرين مغاربة يقيمون داخل مركز مخصص لإيواء الأطفال الأجانب غير المصحوبين، بعدما تسببوا في جروح وصفت بـ"الخطيرة" لقاصر آخر يقطن بالمؤسسة ذاتها.

وقالت مصادر أمنية إن الموقوفين ارتكبوا جريمة السرقة باستعمال العنف في حق طفل قاصر أصيب بجروح على مستوى الأذن والذراع والوجه، استدعت نقله إلى المستشفى قصد تلقي الإسعافات الضرورية، مشيرة إلى أن تدخل عناصر الأمن جاء بناء على مكالمة هاتفية من الموظفة المكلفة بقسم الإرشاد والاستقبال.

وأفادت المصادر ذاتها بأن القاصرين المغاربة الثلاثة يحدثون الشغب والضوضاء داخل مركز "بوريسيما"، المخصص لإيواء الأطفال القاصرين غير المصحوبين بمدينة مليلية الخاضعة للاستعمار الإسباني، موضحة في السياق ذاته أنهم كانوا قد اعتدوا بالضرب المبرح على نزلاء آخرين بهدف الاستيلاء على أغراضهم.

وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، التي أوردت الخبر، قالت إن المعتدى عليه تلقى ضربات بواسطة آلة حادة، إذ تطلب رتق جروحه إجراء غرز طبية، مردفة بأن المعتدين يشكلون جماعة تحدث فوضى ونزاعات، إضافة إلى أنهم يزرعون الخوف في نفوس أطفال آخرين ويتحرشون بهم نفسيا وجسديا مقابل الحصول على المال.

وزادت الوكالة أن المتهمين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، يقومون بتهديد الضحايا بغرض السكوت عن ما يتعرضون له من مضايقات وعدم تقديم أية شكوى بهذا الخصوص، مؤكدة أنهم وضعوا تحت تصرف المدعي العام المكلف بقضايا الأطفال القاصرين بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.