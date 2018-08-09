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الرئيسية | حوادث | اغتصاب شاب يورط خمسة أشخاص في بني ملال

اغتصاب شاب يورط خمسة أشخاص في بني ملال

اغتصاب شاب يورط خمسة أشخاص في بني ملال
صالح الخزاعي
الخميس 09 غشت 2018 - 14:05

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد امبارك بإقليم بني ملال من توقيف أربعة أشخاص، وخامسهم ما يزال في حالة فرار، على خلفية الاشتباه في تورّطهم في اغتصاب شاب، يبلغ من العمر 18 سنة، فيما سجّلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مؤازرتها للضحية منذ تعرّضه للاعتداء الجنسي قبل أسبوعين.

وعن تفاصيل الواقعة أوضحت مصادر هسبريس أن 5 أشخاص قاموا بتخدير شاب، بدوار "أولاد نادر" في جماعة "أولاد اكناو"، بقيادة أولاد امبارك في إقليم بني ملال، وعملوا على اغتصابه بشكل جماعي، إلى درجةٍ لم يعد معها قادرا على التحكم في قضاء حاجياته البيولوجية، ويبقى فاقدا الوعي طيلة 15 يوما الماضية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي المعني، وبإشراف ميداني من قائد سرية الدرك الملكي ببني ملال، قامت بتحريات وأبحاث مكّنتها من الوصول إلى أمكنة المشتكى بهم، وعملت على توقيفهم الواحد تلو الآخر، مشيرة إلى أن الموقوفين ينشطون في تجارة الممنوعات، ولواحد منهم سوابق عدلية في قضايا مرتبطة بالاغتصاب.

وجرى وضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، فيما يحاول الأمنيون الوصول إلى المشتبه فيه الخامس من أجل توقيفه، ثم متابعة الجميع كل بحسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مصطفى الخميس 09 غشت 2018 - 14:18
لا حول ولا قوة الا بالله. الله اعذبهم فالدنيا قبل الاخرة
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2 - ام مروة الخميس 09 غشت 2018 - 14:21
اللهم جنبنا الفتن ماظعر منها ومابطن يجب الحكم على هؤلاء بأقصى العقوبة حتى يكونوا عبرة لمن لايعتبر
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4
3 - غاضبة الخميس 09 غشت 2018 - 14:24
ياع عيفتونا كل مرة اغتصاب قاصر، اغتصاب رضيع،اغتصاب مسنة،اغتصاب مختلة عقليا، إلى كان هاد الهماج اللي تيقوم بهذه الأفعال المشينة تيتوقف من طرف الشرطة ويسجن،ها العار متسمحوش ليهم يخرجو من السجن،داويوهم و أغلبهم.
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4 - مغربي الخميس 09 غشت 2018 - 14:25
لابد من إعدامهم من أولهم لآخرهم... لأنه للأسف بلدنا المسلم لا يطبق شرع الخالق الحكيم و لكم في القصاث حياة يا أولي الألباب... السن بالسن...
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5 - free thinker الخميس 09 غشت 2018 - 14:25
دائما وأبدا الكبت الجنسي وعدم توفر الوسائل لإرضاء الرغبات الجنسية العادية هو ما يفرز لنا وحوش آدمية. وما يأكد هذا الشيء هو ان اغلبية هاته الإعتداءات الوحشية والتي تخرج عن نطاق الاعتداءات الجنسية المعروفة، غالبا ما تقع في الدواوير والقرى والبادية، عكس المدن الكبرى التي يمكن ان توفر لك امكانيات لإرضاء الرغبات. مشكل الإغتصاب مشكل معقد وعندو جذور اجتماعية وسياسية ودينية يجب التخلص منها يجب التخلص منها لكي ننقص من هاته الظاهرة، اما القضاء التام على الاغتصاب فهذا غير ممكن
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6 - روي الخميس 09 غشت 2018 - 14:27
اللهم ابعد عنا البلاء , واش انتوما المغاربه باقي عنكم الوجه باش تنتقدوا الشعوب الأخرى ، كل ساعة ودابا خارجين علينا بفضيحة ، اليوم جوج هذي و الحكومة الالكترونية ، الله يستر من باقي النهار
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7 - ابو سيبوعة الگحطاني الخميس 09 غشت 2018 - 14:28
هذا الشاب يعتبر قُتُل نفسيا الى الابد لن يعالج نفسيا ابدا مهما يحاول الاطباء النفسيين يجب اعدام هؤلاء القتلة او المؤبد ولا يعفى عنهم ابدا .
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8 - ahmed الخميس 09 غشت 2018 - 14:29
فليحمدوا الله. لو كنت انا الحاكم لقمت بقطع اجهزتهم التناسلية وتعليق جثتهم علي اسوار بني ملال ليكونوا عبرة لغيرهم
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9 - زيد الخميس 09 غشت 2018 - 14:31
نسأل الله السلامة و العافية التساهل مع هؤلاء الحثالة يزيدهم ظلما و فسادا في الأرض لو كانت العقوبات مشددة على مثل هذه الحالات الإجرامية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه ،الجزاء يجب أن يكون من جنس العمل ، الإخصاء
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10 - منكم واليكم الخميس 09 غشت 2018 - 14:32
هدشي فاش فالحين

سجّلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مؤازرتها للضحية منذ تعرّضه للاعتداء الجنسي قبل أسبوعين.

واشنو هي عقوبة المغتصب
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