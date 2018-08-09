اغتصاب شاب يورط خمسة أشخاص في بني ملال

صالح الخزاعي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد امبارك بإقليم بني ملال من توقيف أربعة أشخاص، وخامسهم ما يزال في حالة فرار، على خلفية الاشتباه في تورّطهم في اغتصاب شاب، يبلغ من العمر 18 سنة، فيما سجّلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مؤازرتها للضحية منذ تعرّضه للاعتداء الجنسي قبل أسبوعين.

وعن تفاصيل الواقعة أوضحت مصادر هسبريس أن 5 أشخاص قاموا بتخدير شاب، بدوار "أولاد نادر" في جماعة "أولاد اكناو"، بقيادة أولاد امبارك في إقليم بني ملال، وعملوا على اغتصابه بشكل جماعي، إلى درجةٍ لم يعد معها قادرا على التحكم في قضاء حاجياته البيولوجية، ويبقى فاقدا الوعي طيلة 15 يوما الماضية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي المعني، وبإشراف ميداني من قائد سرية الدرك الملكي ببني ملال، قامت بتحريات وأبحاث مكّنتها من الوصول إلى أمكنة المشتكى بهم، وعملت على توقيفهم الواحد تلو الآخر، مشيرة إلى أن الموقوفين ينشطون في تجارة الممنوعات، ولواحد منهم سوابق عدلية في قضايا مرتبطة بالاغتصاب.

وجرى وضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، فيما يحاول الأمنيون الوصول إلى المشتبه فيه الخامس من أجل توقيفه، ثم متابعة الجميع كل بحسب المنسوب إليه.