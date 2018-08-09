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السجن المحلي في مدينة تطوان يُفشل محاولة فرار
الخميس 09 غشت 2018 - 15:18
تمكّنت إدارة السجن المحلي بتطوان من إحباط محاولة فرار قام بها سجينان اليوم الخميس.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن "إدارة السجن المحلي بتطوان قامت بإحباط محاولة فرار سجينين".
كما أضاف المصدر نفسه أن المعنيين بالأمر "محكوم عليهما ابتدائيا في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة".
وجاء في البلاغ أن "إدارة المؤسسة السجنية أخبرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في الموضوع، كما تم تكليف لجنة بحث مركزية للتقصي حول ظروف وملابسات محاولة الفرار مع تحديد المسؤوليات".