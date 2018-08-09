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الرئيسية | حوادث | النيران تلتهم غابة جماعة الزيتون ضواحي تطوان

النيران تلتهم غابة جماعة الزيتون ضواحي تطوان

النيران تلتهم غابة جماعة الزيتون ضواحي تطوان
هسبريس من وزان
الخميس 09 غشت 2018 - 19:12

اندلع حريق مهول بمنطقة غابوية تابعة لجماعة الزيتون في إقليم تطوان، اليوم الخميس، حيث شوهدت ألسنة النيران تلتهم مساحات مهمة من الغطاء النباتي.

وتم إبلاغ عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي ومصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر بالواقعة، من أجل السيطرة على الحريق والحد من الخسائر.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحريق لازال مستمرا إلى حد الآن، مشيرة إلى انتقال السلطات المحلية وعناصر المطافئ إلى المنطقة المذكورة قصد إخماد ألسنة اللهب التي أتت على مساحة من الغابة، لأسباب ينتظر أن تفتح مصالح الدرك الملكي تحقيقا بشأنها.

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