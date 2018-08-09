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كُتّاب وآراء
فيديو يجر شرطيين إلى تحقيق قضائي بتهمة الارتشاء
ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا، مساء اليوم الخميس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظفي شرطة؛ أحدهما برتبة "ضابط أمن" والثاني "مقدم شرطة رئيس"، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء.
بلاغ صادر عن المديرية نفسها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن "مصالح الأمن كانت قد تعاملت بجدية مع مقطع فيديو تم تداوله صباح اليوم، عبر تطبيقات التراسل الفوري، يتضمن وقائع يشتبه أن لها صلة بتلقي طاقم سيارة للشرطة مبلغا ماليا من سائق سيارة لنقل البضائع، وفتحت بحثا مكن من تحديد هوية المعنيين بالأمر اللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي، قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة".
"تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فوأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفهما عن العمل، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقهما"، تردف DGSN.