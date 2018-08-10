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الرئيسية | حوادث | عطب تقني بحري يطيح بقتيل ومصابين في الصويرة

عطب تقني بحري يطيح بقتيل ومصابين في الصويرة

عطب تقني بحري يطيح بقتيل ومصابين في الصويرة
إبراهيم مغراوي
الخميس 09 غشت 2018 - 23:30

لفظبحار بميناء مدينة الصويرة أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بكسور؛ فيما بترت رجل شخص آخر، بعد التواء حبل المرساة على أجسادهم.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث المؤلم نجم عن عطب تقني وقع بمركب للصيد قرب جزيرة موكادور بالصويرة.

يذكر أن البحارة المصابين نُقلوا إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - معاذ الخميس 09 غشت 2018 - 23:47
لا حول ولا قوة إلا بالله
إن لله و إن إليه راجعون.
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2 - رشيد زين العابدين الخميس 09 غشت 2018 - 23:49
رحم الله القتيل ومن على الجرحى بالشفاء العاجل وألهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.
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