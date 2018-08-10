عطب تقني بحري يطيح بقتيل ومصابين في الصويرة

إبراهيم مغراوي

لفظبحار بميناء مدينة الصويرة أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بكسور؛ فيما بترت رجل شخص آخر، بعد التواء حبل المرساة على أجسادهم.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث المؤلم نجم عن عطب تقني وقع بمركب للصيد قرب جزيرة موكادور بالصويرة.

يذكر أن البحارة المصابين نُقلوا إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.