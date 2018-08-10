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الرئيسية | حوادث | وفاة ستيني رهن الحراسة النظرية في الدار البيضاء

وفاة ستيني رهن الحراسة النظرية في الدار البيضاء

وفاة ستيني رهن الحراسة النظرية في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 09 غشت 2018 - 22:30

توفي شخص موضوع رهن الحراسة النظرية، يبلغ من العمر 67 سنة، لدى مصالح منطقة الأمن في عين الشق بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ وصل هسبريس، إن الإيقاف كان قد تم من أجل قضية تتعلق بإضرام النار عمدا، أما الوفاة فقد جاءت على متن سيارة إسعاف أثناء نقل الستيني إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي.

المصدر أضاف: "تم وضع الهالك رهن الحراسة النظرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله، في حدود الساعة السادسة مساء، إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث توفي فور ولوجه لهذه المؤسسة الصحية".

"تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، تختم المديرية العامة للأمن الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مصطفى المذكوري الخميس 09 غشت 2018 - 22:38
غريب واش غير دولتنا لي ولا كيموت فيها الإنسان بمجرد ما يتشد يموت لبارح وحد اليوم وحد هادشي خاصو تحقيق مستقل
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14
2 - Younes-Painter الخميس 09 غشت 2018 - 22:41
السيد باينة مسكين شبع دق عاد صيفطوه للاخرة. و طبعا سيتم دفنه دون الرجوع لمسطرة التشريح. هذه رسالة من المستبدين لعموم الشعب لي طاح فيدهم مشا فيها.
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-15
3 - khalid الخميس 09 غشت 2018 - 22:42
اليس دور الوقاية المدنية ان تدلي بالحقائق لأن المتورط هيا الشرطة والدي يعطي التوضيحات هي المديرية العامة للأمن ياعجبا
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4 - free thinker الخميس 09 غشت 2018 - 22:43
اكاد اجزم قطعا وبدون شك ان الشرطة لها مسؤولية مباشرة او غير مباشرة، ربما هلكوه بالعصا ربما جاتو ازمة ولم يسعفوه في الوقت المناسب حتى تطفرات عاد عيطو على الاسعاف لموهيه الشرطة عندها يد في ما حدث له
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4
5 - خديجۃ الخميس 09 غشت 2018 - 22:47
السلام عليكم ورحمۃ اﷲ وبركاته هاذ العارض الصحي ما قدارتوش زعما تفسروه او تعرفو اشنو هو ؟ لا حول ولا قوۃ الا باﷲ العلي العظيم اﷲ يرحمه وموتی المسلمين .هاذي الحالۃ التانيۃ في نفس الشهر.
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3
6 - عامر خان الخميس 09 غشت 2018 - 22:49
كثرة حوادت الوفيات أثناء الحراسة النظرية مؤخرا وهدا راجع إلى طريقة الإيقاف وإبداع داخل المخافر التي وضعت تحت الأرض زائد المعاملة للإنسانية أتناء التحقيق مع أن بعض النزلاء يعانون من أمراض مزمنة
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7
7 - انشري يا عزيزتي الخميس 09 غشت 2018 - 22:57
ياك نتوما لكاتقولو الشرطة كاتحمينا ههههه هاهيا كاتحمي نيت تحية للحموشي ومن معه سنوات الرصاص رجعات
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7
8 - Mounir الخميس 09 غشت 2018 - 23:01
يجب على الدولة ان تطمءن على كل شخص بقبضتها وتعرضه على الطبيب خاصة المسنين.ثم تتخد الاجراءت الوقاءية حتى لايقع اي طارء.وعلى المشرع ان يضع قانونا اجراءيا خاص بالمعتقلين وخاصة اصحاب الامراض المزمنة خاصة مرض القلب والشرايين.
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9 - mounir الخميس 09 غشت 2018 - 23:37
الشرطة ما قدرات تقتل تا المجرمين بقالها غير الشيوخ اتقيو الله معرفنا فين نشدوكم مرة مكاينش الأمن مرة سنوات الرصاص عندكوم انفصام فالشخصية واحد فعمروا 68 عام فنضركم غيضربوه لبوليس !!!! لحماق بنادم محملش لبوليس غي هكاك تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الله يهدي مخلق كلشي فاهم و كلشي كيفتي و كيحكم علامات الساعة
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10 - عبد الله الخميس 09 غشت 2018 - 23:38
واش للي شعل العافبة عمدا من أجل إلحاق الضرر بغبره ماشي مجرم ؟ اثقوا الله في رجال اﻻمن و خليوهم يديرو خدمتهم ... تدخلو مصيبة ما تدخلوش كارثة ... باز ليكم.
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11 - Citoyenne الخميس 09 غشت 2018 - 23:42
هادا كان خاصو. ياخد الدوا. اديالدوا. في الوقت
ديال. السكري او ديال. الضغط
هما لاحوه فلبميقة
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