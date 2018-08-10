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كُتّاب وآراء
وفاة ستيني رهن الحراسة النظرية في الدار البيضاء
توفي شخص موضوع رهن الحراسة النظرية، يبلغ من العمر 67 سنة، لدى مصالح منطقة الأمن في عين الشق بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ وصل هسبريس، إن الإيقاف كان قد تم من أجل قضية تتعلق بإضرام النار عمدا، أما الوفاة فقد جاءت على متن سيارة إسعاف أثناء نقل الستيني إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي.
المصدر أضاف: "تم وضع الهالك رهن الحراسة النظرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله، في حدود الساعة السادسة مساء، إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث توفي فور ولوجه لهذه المؤسسة الصحية".
"تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، تختم المديرية العامة للأمن الوطني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ديال. السكري او ديال. الضغط
هما لاحوه فلبميقة