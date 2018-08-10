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الرئيسية | حوادث | "الفراقشية" يواصلون سرقة الأغنام بدواوير خريبكة

"الفراقشية" يواصلون سرقة الأغنام بدواوير خريبكة

"الفراقشية" يواصلون سرقة الأغنام بدواوير خريبكة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 10 غشت 2018 - 20:20

بعد مضي ثلاثة أيام على واقعة سرقة 60 خروفا بأحد دواوير جماعة أولاد عزوز، بإقليم خريبكة، تمكنت عصابة إجرامية ضمن ما يُعرف بـ"الفراقشية" من سرقة عدد من رؤوس الأغنام من داخل منزل يقع بدوار العمامرة، التابع للجماعة القروية أولاد عبدون، بالإقليم ذاته.

وأوضح الضحية أنه سمع نباح كلاب الحراسة في وقت متأخر من ليل أمس، ونظرا لوجود كبش نافق بالقرب من منزله، اعتقد أن بعض كلاب القرية تحوم حول المكان لأخذ نصيبها منه.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه مع بزوغ الفجر تفاجأ باختفاء 19 رأسا من الماشية، وبأن المصباح الخارجي محطّم وبجواره مفكّ براغي، ما دفعه إلى ربط الاتصال بمصالح الدرك الملكي لوضع شكاية حول واقعة السرقة، مشيرا إلى أنها المرة الثانية التي يتعرّض فيها للسرقة هذه السنة، إذ سبق للصوص أن سرقوا 7 رؤوس ماشيةٍ من منزله.

يُشار إلى أن مصالح الدرك الملكي فتحت بحثا حول السرقة، بتعليمات من النيابة العامة، إذ جرى رفع البصمات من مكان الحادث ومباشرة التحريات المساعدة على الوصول إلى هويات الواقفين وراء عملية السرقة.

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