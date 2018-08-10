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الرئيسية | حوادث | "لارام": هذه حقيقة حادث مطار أتاتورك بإسطنبول

"لارام": هذه حقيقة حادث مطار أتاتورك بإسطنبول

"لارام": هذه حقيقة حادث مطار أتاتورك بإسطنبول
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 غشت 2018 - 12:47

أوضحت الخطوط الملكية المغربية أن الحادث الذي وقع، أمس الخميس، بمطار أتاتورك بإسطنبول، كان عبارة عن حاث اصطدام بسيط بين الجناح الأيمن لطائرة من نوع B-787، والجزء الخلفي لطائرة أخرى تابعة لشركة الخطوط التركية.

وكانت الطائرة المذكورة، وفق توضيح صادر عن الشركة، بصدد تأمين الرحلة AT911 الرابطة ما بين إسطنبول والدار البيضاء وعلى متنها 269 راكبا، قبل أن يحدث الاصطدام المذكور خلال توجه الطائرة نحو منصة الإقلاع على الساعة 14 :45 حسب توقيت غرينتش.

وقد خلف الحادث، وفق المصدر ذاته، بعض الخسائر المادية، قبل أن يتم إنزال الركاب "الذين تكفلت بهم الشركة الوطنية من حيث النقل البري والإيواء والإطعام، كما قامت بإرسال طائرة أخرى لنقل الركاب في اتجاه الدار البيضاء".

حري بالذكر أنه تم فتح تحقيق لتسليط الضوء على هذا الحادث وتحديد المسؤوليات المترتبة عنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mercedes الجمعة 10 غشت 2018 - 13:07
هدا المطار معروف بالحوادت حيت وقع نفس الاصطدام بين الخطوط التركية و الكورية
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9
2 - مجرد سؤال الجمعة 10 غشت 2018 - 13:08
الحمد لله على سلامة جميع الركاب واعتقد ان الطاءرة المغربية هي الي فوتيف حيث ضربات الطاءرة التركية من الوراء
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10
3 - AZIZ الجمعة 10 غشت 2018 - 13:12
La RAM continu les mauvaises performances, surcoûts, la mauvaise gestion et par dessus tout le non respect des employers et surtout les pas_sa_gé, les clients de la RAM sont en majorité insatisfaits...
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2
4 - hamza 1 الجمعة 10 غشت 2018 - 13:14
ربابنة لا رام مضربون والشركة تعوضهم بربابنة مبتدئين او تؤجر ربابنة اقل خبرة واقل ساعات طيران في الجو. لا رام تلعب بالنار ؟؟؟؟
الحدر ثم الحدر اخواني المغاربة وخصوصا المهاجرين لا تسافروا على متن خطوط لارام , لا تغامروا بحياتكم .
لا اسعار رخيصة ولا خدمات في المستوى .
لارام ضيعتني في 4500 درهم ضلما وعدوانا لكن يوم الحساب اخذ حقي منهم.
ارجو النشر.....
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5 - مغربي الجمعة 10 غشت 2018 - 13:15
هد الخسارة التي تسبب بها الربان ستؤديها الخطوط المغربية
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12
6 - مغترب الجمعة 10 غشت 2018 - 13:16
خطأ ديال الخطوك الملكية المغربية.من حدها تقاقي وهي كتزيد في البيض.ها الاضراب وخسائر ديالو ها لكسيد .الله يحضر السلامة.ولكن سرهم
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7 - البلبل المغربي الجمعة 10 غشت 2018 - 13:16
الله إحفض المسافرين وجمعة مباركة للجميع
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