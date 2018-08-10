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كُتّاب وآراء
"لارام": هذه حقيقة حادث مطار أتاتورك بإسطنبول
أوضحت الخطوط الملكية المغربية أن الحادث الذي وقع، أمس الخميس، بمطار أتاتورك بإسطنبول، كان عبارة عن حاث اصطدام بسيط بين الجناح الأيمن لطائرة من نوع B-787، والجزء الخلفي لطائرة أخرى تابعة لشركة الخطوط التركية.
وكانت الطائرة المذكورة، وفق توضيح صادر عن الشركة، بصدد تأمين الرحلة AT911 الرابطة ما بين إسطنبول والدار البيضاء وعلى متنها 269 راكبا، قبل أن يحدث الاصطدام المذكور خلال توجه الطائرة نحو منصة الإقلاع على الساعة 14 :45 حسب توقيت غرينتش.
وقد خلف الحادث، وفق المصدر ذاته، بعض الخسائر المادية، قبل أن يتم إنزال الركاب "الذين تكفلت بهم الشركة الوطنية من حيث النقل البري والإيواء والإطعام، كما قامت بإرسال طائرة أخرى لنقل الركاب في اتجاه الدار البيضاء".
حري بالذكر أنه تم فتح تحقيق لتسليط الضوء على هذا الحادث وتحديد المسؤوليات المترتبة عنه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
الحدر ثم الحدر اخواني المغاربة وخصوصا المهاجرين لا تسافروا على متن خطوط لارام , لا تغامروا بحياتكم .
لا اسعار رخيصة ولا خدمات في المستوى .
لارام ضيعتني في 4500 درهم ضلما وعدوانا لكن يوم الحساب اخذ حقي منهم.
ارجو النشر.....