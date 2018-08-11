رافعة تؤدي إلى إصابة عامل بناء في الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

أصيب عامل بناء على مستوى الرأس بعد سقوط آجورة على رأسه من إحدى الرافعات.

العامل المشتغل بورش في "حي الرياض" بسيدي البرنوصي، بالدار البيضاء، سقطت عليه آجورة من إحدى الرافعات ليسقط مضرجا في الدماء.

البنّاء نفسه، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، نُقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمصحة الضمان الاجتماعي قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وقد حلّت السلطات المحلية إلى عين المكان، بعد توصلها بإخبارية في الموضوع، حيث فُتح تحقيق في الموضوع.

وسبق أن شهدت مدينة الدار البيضاء تعرض عاملين بإحدى العمارات قيد الإنشاء لإصابات بليغة، نتيجة سقوط رافعة من الحجم الكبير.

ولقي عاملان حتفهما بسبب سقوط رافعة أشغال، في ورش للبناء في سيدي مومن؛ فيما أصيب عامل ثالث بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى.