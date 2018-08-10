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كُتّاب وآراء
مغربي يهدد زبناء مقهى بواسطة مسدس في إسبانيا
أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مغربيا، يبلغ من العمر 38 سنة، خلق حالة من الذعر في نفوس رواد أحد المقاهي بمدينة إيبيزا الواقعة في جزر البليار شرق إسبانيا.
الشرطة الوطنية الإسبانية أفادت، حسب الموقع الإلكتروني الإخباري "كاسو ايصلادو"، بأن المهاجر المغربي اقتحم المقهى حاملا مسدسا وأرعب رواد المقهى من خلال تهديدهم بالقتل.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة من الدوريات الأمنية قد انتقلت إلى مكان اختباء المهاجم، ذي السوابق العدلية، وعملت على إيقافه قبل أن تتمكن لاحقا من حجز مسدس وحقيبة بها أكثر من 1500 من حبوب الهلوسة "إكستاسيس".