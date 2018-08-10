سرقة 300 مليون تجر شخصين إلى الإيقاف في تازة

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تمكّن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، اليوم الجمعة، بتنسيق مع نظيرتها بموفضية الشرطة في جرسيف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه ضمن سرقة 3 ملايين درهم من أحد المنازل بمدينة تازة.

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، بأن "مصالح الشرطة القضائية بمدينة تازة قد باشرت، بتاريخ 3 غشت الجاري، إجراءات معاينة سرقة بالكسر استهدفت خزنتين حديديتين من داخل منزل وسط المدينة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة لتحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه زوال اليوم بمدينة جرسيف، رفقة فتاة يشتبه أيضا في تورطها في هذه الأفعال الإجرامية".

كما شددت DGSN على أن "عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه، مكنت من حجز جزء من المبلغ المالي المسروق، فضلا عن سيارة تم اقتناؤها حديثا باستعمال متحصلات عملية السرقة نفسها".

جدير بالذكر أن المشتبه فيه ومرافقته تم إيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فوتتواصل الأبحاث قصد تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في سرقة 300 مليون سنتيم.