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الرئيسية | حوادث | إنقاذ صيادين مغاربة قضوا أياما في عرض المتوسط

إنقاذ صيادين مغاربة قضوا أياما في عرض المتوسط

إنقاذ صيادين مغاربة قضوا أياما في عرض المتوسط
محمد ناجح*
الجمعة 10 غشت 2018 - 23:00

أعلن خفر السواحل الإسباني، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 4 مغاربة من على متن قارب صيد بعدما علقوا به ستة أيام في البحر الأبيض المتوسط، جوار "جزيرة البوران" بسبب عطل في المحرك.

وقالت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" إن خفر السواحل باشر عملية الإنقاذ بعد أن تلقى مركز الإنقاذ مكالمة هاتفية، من سفينة تجارية، تنبه إلى وجود أشخاص يلوّحون بأيديهم طلبا للمساعدة؛ على بعد 25 ميلا جنوب ساحل ألميريا.

وفي الصدد ذاته، أوضحت مصادر جريدة "لابانغوارديا" أن طاقم القارب نفسه، الحامل اسم "منصور 1"، نقل إلى ميناء ألميريا حيث جرى إسعافه قبل تسليم أفراده إلى الشرطة الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

وذكرت مصادر الشرطة الإقليمية أن طاقم القارب نقل، اليوم الجمعة، إلى القنصلية المغربية التي شرعت، بعد تحديد هوية الأشخاص، في الإجراءات القانونية لإعادة القارب إلى المغرب.

ووفقا لما جاء على لسان أحد الناجين، فقد غادر الصيادون المغاربة شاطئ بوغفر، في إقليم الناظور، يوم 3 غشت، قبل تعطل محرك القارب بـ"شاطئ ألبوران"؛ ليقضوا ستة أيام بلياليها في البحر.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - لبنى الجمعة 10 غشت 2018 - 23:08
أين هي عائلاتهم!! انقطعت اخبارهم لمدة ستة أيام و لا أحد يسأل عنهم !!!
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9
2 - محمد الجمعة 10 غشت 2018 - 23:24
حتى لو تعطل المحرك فلو كان يوجد في ذلك القارب على الأقل إثنين من ألواح التجديف وتم إستعماله في تجديف القارب يدويا لكان القارب قد وصل إلى اليابسة في نصف يوم على الأكثر ومن حسن حظ هؤلاء الصيادين أنهم بقو ستة أيام في القارب دون أن تقلبهم أمواج البحر نظرا لفترة الصيف حيث الهدوء النسبي للبحر وإن كنت أتعجب كيف قاومو العطش و حرارة الشمس الحارقة فوق القارب لمدة ستة أيام
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-1
3 - zouhair الجمعة 10 غشت 2018 - 23:47
الحمد لله على سلامتهم رجعو الى اهلهم
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