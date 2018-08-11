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كُتّاب وآراء
إنقاذ صيادين مغاربة قضوا أياما في عرض المتوسط
أعلن خفر السواحل الإسباني، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 4 مغاربة من على متن قارب صيد بعدما علقوا به ستة أيام في البحر الأبيض المتوسط، جوار "جزيرة البوران" بسبب عطل في المحرك.
وقالت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" إن خفر السواحل باشر عملية الإنقاذ بعد أن تلقى مركز الإنقاذ مكالمة هاتفية، من سفينة تجارية، تنبه إلى وجود أشخاص يلوّحون بأيديهم طلبا للمساعدة؛ على بعد 25 ميلا جنوب ساحل ألميريا.
وفي الصدد ذاته، أوضحت مصادر جريدة "لابانغوارديا" أن طاقم القارب نفسه، الحامل اسم "منصور 1"، نقل إلى ميناء ألميريا حيث جرى إسعافه قبل تسليم أفراده إلى الشرطة الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وذكرت مصادر الشرطة الإقليمية أن طاقم القارب نقل، اليوم الجمعة، إلى القنصلية المغربية التي شرعت، بعد تحديد هوية الأشخاص، في الإجراءات القانونية لإعادة القارب إلى المغرب.
ووفقا لما جاء على لسان أحد الناجين، فقد غادر الصيادون المغاربة شاطئ بوغفر، في إقليم الناظور، يوم 3 غشت، قبل تعطل محرك القارب بـ"شاطئ ألبوران"؛ ليقضوا ستة أيام بلياليها في البحر.