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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة لتهريب خمور في معبر "باب فرخانة"

إحباط محاولة لتهريب خمور في معبر "باب فرخانة"

إحباط محاولة لتهريب خمور في معبر "باب فرخانة"
هسبريس من الرباط
السبت 11 غشت 2018 - 05:10

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "باب فرخانة"، بين مليلية وإقليم الناظور، من إحباط عملية تهريب خمور على متن سيارة خفيفة.

وقد مكن تفتيش العربة من حجز 36 قنينة من الويسكي، و6 لترات من الكحول الطبي كانت مخبأة داخل خزان الوقود ومحرك السيارة.

وقد تم تسليم الموقوف، البالغ من العمر 31 سنة، إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعته رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

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