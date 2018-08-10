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الرئيسية | حوادث | شابة تفارق الحياة شنقا بـ"أوزود" ناحية أزيلال

شابة تفارق الحياة شنقا بـ"أوزود" ناحية أزيلال

شابة تفارق الحياة شنقا بـ"أوزود" ناحية أزيلال
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 10 غشت 2018 - 22:40

أقدمت شابة، مساء اليوم الجمعة، على وضع حد لحياتها شنقا بأحد المنازل، التي كانت تقيم بها رفقة زوجها وأحد أفراد العائلة، بمركز أوزود التابع لإقليم أزيلال، لأسباب لا تزال مجهولة وتحقق بشأنها عناصر الدرك الملكي.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث فإن الشابة، وهي في عقدها الثاني وحديثة الزواج، كانت في زيارة لمنطقة أوزود السياحية قبل أن يعثر عليها زوجها وأحد أفراد العائلة جثة هامدة؛ حين عودتهما إلى المنزل الذي يقيمون به.

وإثر علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي، وكذا ممثل عن السلطات المحلية بأوزود، إلى مكان الحادث. وقد قامت عناصر الدرك بمعاينة جثة الهالكة، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستشفى بني ملال قصد تشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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