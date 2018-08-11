توظيف وهميّ في الشرطة يسوق نصابا إلى القضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة من توقيف شخص، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

مصالح الشرطة القضائية كانت قد توصلت بشكاية من ضحيتين حول تعرضهما للنصب من قبل أحد الأشخاص، الذي تسلم منهما مبلغا ماليا قدره 10 آلاف و20 ألف درهم فضلا عن هواتف نقالة، مقابل التوسط لفائدتهما من أجل التوظيف بأسلاك الأمن الوطني.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت، في ظرف وجيز، من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بالقرب من منزله، الكائن في "حي الملاح"، كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبلغ 19.100 درهم وهواتف نقالة من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية؛ رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.